Las relaciones entre Joan Baldoví, diputado de Compromís, y el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, no eran las mejores antes de que este último dejase la política y no parecen haber mejorado con su marcha de la primera línea. La última prueba son las declaraciones cruzadas entre uno y otro con interpelación directa por parte del que fuera vicepresidente del Gobierno al parlamentario valencianista.

Así, Iglesias dedicó unos segundos de su 'speech' inicial de su podcast al diputado de Compromís. El motivo fue responder las palabras de Baldoví en una entrevista en la que aseguraba que en Podemos se producen "cacofonías" y que hay algunos en el partido que "no se sabe ir". "Saberse ir es importante en política, y saber callar", añadió el parlamentario de Compromís quien confirmó al ser repreguntado que, efectivamente, esas palabras iban por el fundador de la formación morada. "Amigo, Baldo", le comenzó a replicar por su parte Iglesias en su programa. En este sentido, le señaló que él hasta 2014 estaba trabajando en la universidad, presentaba La Tuerka "y hacía análisis en algunos medios de comunicación, y hoy, en 2022, después de haber dejado mis cargos, he vuelto a la universidad, presento La Base, hago análisis en algunos medios de comunicación; vivo de mi trabajo y digo lo que me parece". En cambio, le espetó directamente al parlamentario valenciano, "tú llevas más de 20 años ocupando cargos ininterrumpidamente y no sé si algún día tendrás la suerte que tengo yo y podrás volver a tu puesto de trabajo de maestro". Asimismo, añadió "con todo el respeto y el cariño": "aún no ha llegado el día en que un político profesional me haga callar". Más allá de las palabras de Baldoví en la entrevista de Nius en la que se refiere a Iglesias, las desavenencias entre ambos se remontan a años atrás. En concreto, a cuando después de acudir juntos en coalición en 2016 Compromís se quedó sin grupo parlamentario propio en el Congreso en una acción en la que señalan a Iglesias como el responsable. Posteriormente, Baldoví ha sido la persona más cercana a Errejón, rival de Iglesias en Podemos, dentro de la coalición y apostó por ir con él en vez de con los morados en las elecciones de 2019.