Lo cierto es que esta primavera me he visto asaltado por un constante espíritu de contradicción. Tras sentir la desesperación de un trimestre invernal seco y temiendo que se repitiera la falta de lluvia durante la primavera, a muchos nos acabó asaltando el pensamiento contrario, pero con matices. Ya a mediados de marzo había llovido lo suficiente como para que hubiera compensado los anteriores déficits, pero uno no podía evitar pensar en que lloviera más por si acaso tardábamos en volver a verlo. Luego ya empiezas a pensar en batir récords, primero el del mes más lluvioso y con más días de lluvia, y lo haces. En marzo ya había llovido demasiado cuando sólo un mes antes eran necesaria el agua. Pero para muchos aficionados esto de la lluvia es como una droga y llega abril y ves que sigue lloviendo y dices que no conviene ya para muchos cultivos y que los acuíferos ya rebosan y de nada les va a servir más agua, pero sigues disfrutando de ver correr agua por los bancales y por cualquier barranco seco, incluso por donde nunca lo habías visto. Llueve y llueve, y no dejas de alegrarte, con sentimiento de culpa, porque sabes que ya es demasiado. Consumada la desgracia para mucho cultivo de fruta y para olivares y almendros sigue lloviendo y el exceso se manifiesta. Los almendros pelados casi sin hojas, muchos olivos igual, cerezos y otros frutales sin poder cuajar su producción. Llega mayo y sigue la lluvia, pero ahora alterna lo suave y lo torrencial, incluso con granizo, y sigues viviendo el espectáculo, aun con más sentimiento de culpa. Nunca has vista tanta agua superficial, ha llovido tanto en tres meses de primavera como en año y medio. Bueno, y ya estamos en junio y se supone que esto se ha acabado y toda la vegetación herbácea tiende a agostarse, pero más tarde y con más lentitud que nunca, y el agua sigue corriendo por doquier a pesar de las primeras embestidas del calor. La abundancia de agua coincide con las desastrosas cosechas y te das cuenta de que los excesos no son buenos, y encima muchos te miran mal desde otros territorios porque ellos no tienen producción, por los motivos contarios, y no entienden que te quejes de la demasiada lluvia porque eso “nunca sobra”, pero sí lo hace. Parece que ya todo ha pasado, pero piensas que no estaría mal alguna tormenta que rompa la monotonía en verano y también en que, ya que estás, si el próximo otoño es un poco lluvioso sólo, vas a batir récords anuales seguro por eso, porque la droga es dura y sigues queriendo más.