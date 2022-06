Sanidad activa el plan de prevención por temperaturas extremas

La Conselleria de Sanidad Universal y Salut Pública inicia este miércoles, 1 de junio, el Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud por temperaturas extremas, cuyo principal objetivo es reducir el impacto asociado al exceso de temperatura y las posibles olas de calor durante la época estival en la Comunitat Valenciana. El programa permanecerá activo hasta el 30 de septiembre, salvo que las condiciones metereológicas impliquen su modificación puntual.

Desde el verano de 2004, este programa recoge las medidas para vigilar y reducir los efectos en salud asociados a las temperaturas elevadas según el nivel de riesgo previsto en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, con las especificaciones necesarias en cada departamento de salud.

Existe un sistema de vigilancia metereológico específicamente desarrollado para el territorio de la Comunitat Valenciana. Actualmente, las alertas por previsión de calor extremo son emitidas por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, con actualización diaria. El programa permite a la conselleria vigilar la situación meteorológica para predecir las situaciones de riesgo por exceso de temperaturas, así como establecer un sistema de coordinación e intercambio de información entre las diversas instituciones implicadas.

Asimismo, a través de los centros de salud pública se difunden las alertas por riesgo de calor extremo a la red institucional y territorial de los departamentos de salud y se proporciona información a la población sobre los niveles de alerta declarados y las medidas de prevención, especialmente a los grupos de mayor riesgo (personas mayores, niños y niñas o personas con alguna enfermedad crónica), así como a profesionales sociosanitarios. El programa también permite vigilar y evaluar el impacto del calor intenso en la salud de la población.

Niveles de riesgo y activación de las alertas

Diariamente se elaboran mapas de riesgo con las previsiones de temperatura para todos los municipios de la Comunitat Valenciana. Son 542 municipios y 542 predicciones realizadas por satélites que indican a Sanidad las olas de calor, con los niveles de temperatura previstos. Estos niveles se muestran en los mapas con cuatro colores y cada color está asociado a un nivel de intervención: nivel normal (verde), moderado (amarillo), alto (naranja) y extremo (rojo), y que llevan vinculadas una serie de actuaciones.

Para intervenir debe cumplirse que, de las predicciones diarias que son para tres días consecutivos, dos días sean del mismo nivel alto, Cuando 'HOY' y 'MA-ÑANA' tienen nivel alto o naranja o nivel extremo o rojo, se produce la intervención de alerta.

Se considera noche tropical aquella en que la temperatura mínima no baja de los 20 °C

Además de la novedad ya indicada de predicciones por municipios en vez de por las anteriores zonas termoclimáticas (que a veces servían para varios municipios diferentes), este año también se ofrece una predicción específica para las temperaturas nocturnas, generándose aviso para noches "ecuatoriales" y "tórridas".

Se considera noche tropical aquella en que la temperatura mínima no baja de los 20 °C, ecuatorial cuando la mínima no baja de los 25 °C y de noche tórrida cuando la temperatura mínima no sea menor de 28°C. En esta zona mediterránea, la noche con mínimas de 20º no dispara la alarma sanitaria.

Un verano más cálido de lo habitual

Según los tres grandes centros de predicción metereológica y climática consultados, es decir, el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF), el Centro de Predicción de Reino Unido (MetOffice), y el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP), así como otras predicciones y proyecciones consultadas, en la Comunitat Valenciana, la probabilidad de que se produzcan temperaturas superiores a las habituales en los meses de junio, julio y agosto de 2022 es elevada (50%-70%) o muy elevada (>70%).

La Conselleria de Sanidad también participa, junto al Ministerio de Sanidad, en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud 2022