La crisis de refugiados provocada por la guerra en Ucrania tras la invasión de Ucrania ha entrado en una nueva fase para que los desplazados se integren en la Comunitat Valenciana tanto social como laboralmente. Este asunto se ha puesto encima de la mesa por parte del president de la Generalitat, Ximo Puig, en su encuentro de este jueves en Madrid con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

“Se trata de buscar fórmulas de ayuda para una integración fácil y que no genere desafección y bolsas de marginalidad”, ha declarado Puig tras la cita en el Ministerio, ya que en estos momentos, a juicio del jefe del Consell, “estamos en nueva fase de integración”, pues la avalancha de huidos se ha detenido tras los primeros meses de recepción de miles y miles de refugiados.

Las personas desplazadas desde Ucrania “necesitan encontrar vías para estabilizarse” en la Comunitat Valenciana, pues la “guerra no va a finalizar de manera inmediata”, ha expuesto el president, quien ha añadido que la Comunitat Valenciana “ha tenido una actitud abierta y hospitalaria con los refugiados”.

El bombardeo en Ucrania ha obligado a más de 6,7 millones de personas a huir del país en los últimos casi 100 días, más que toda la población de la Comunitat Valenciana. Además, alrededor de la mitad de ellos menores de 18 años, es decir, una media de 33.500 niños y niñas al día, según ha apuntado este jueves la ONG Save the Children.

Las grandes cifras de la llegada masiva de familias ucranianas las puso negro sobre blanco el Instituto Nacional de Estadística en una publicación especial, al cumplirse tres meses desde el comienzo del conflicto bélico.

El balance sobre la evolución de la población ucraniana en España publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras haber recabado datos oficiales de distintas fuentes administrativas, ha puesto de manifiesto la respuesta masiva de la Comunitat Valenciana a esta crisis humanitaria, que ha acogido ya a más de 20.000 refugiados y refugiadas ucranianos.

Según las cifras del INE y de la Generalitat Valenciana, a la Comunitat Valenciana han llegado más de 20.000 ucranianas y ucranianos. De hecho, la Conselleria de Sanidad ha tramitado ya más de 21.500 tarjetas sanitarias SIP, mientras la Conselleria de Educación ha escolarizado a casi 5.700 niñas y niños de ese país. La Comunitat Valenciana se sitúa así como la comunidad autónoma en la que más menores han sido escolarizados, por delante de Catalunya (3.913) y la Comunidad de Madrid (2.258). Por provincias, Alicante es la que cuenta con un mayor número de niños y niñas escolarizados (2.964), por delante de València (2.053) y Castelló (671).

Desde Save the Children se considera que el verano es un momento crítico a aprovechar e insta al Ministerio de Educación y a las Consejerías de Educación de las diferentes comunidades autónomas a que organicen clases preparatorias durante el verano para los niños y las niñas refugiados procedentes de Ucrania, tanto de lengua española como de refuerzo de competencias y apoyo psico-social. "Con ello se lograría que estuvieran mejor preparados para escolarizarse de forma ordinaria en septiembre", aseguran en un comunicado. Para ello, la organización pide que se aprovechen los fondos europeos del mecanismo CARE (Cohesion's Action for Refugees in Europe).