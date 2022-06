Sareb y Vivienda estudian "caso a caso" una solución para evitar el desahucio de 61 familias

La Sareb y conselleria de Vivienda ya se han reunido para estudiar soluciones para las 61 familias amenazadas de desalojo en un mes. Se emplazaron a hablar ayer y lo volverán a hacer este jueves. El secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, asegura que están estudiando "caso a caso" la solución de los inquilinos para intentar evitar el desahucio.

La Sociedad Estatal ha remarcado que el procedimiento no se inició por su parte, sino que fue el propio juez el que, al ver que los contratos de los vecinos afectados no habían salido a escritura pública y por lo tanto no eran legales, el que decidió instar al desalojo. El 23 de junio acaba el plazo que tienen los vecinos para abandonar sus viviendas, aunque los afectados han señalado que no lo harán. Una vez acabado, será el juez el que dicte una fecha para el desahucio de casi 60 familias.

"No tenemos tomada la decisión de qué vamos a hacer, tenemos que estudiar los casos y hacemos un llamamiento a la Generalitat para trabajar con ellos codo con codo", aseguran fuentes de Sareb. Recuerdan además que "este caso tiene una particularidad y es que se trata de decenas de familias víctimas de estafa. La constructora se dedicó a estafar a la gente y los vecinos no saben qué ha pasado con todo ese dinero que pagaron en el alquiler ni dónde ha ido a parar. Dinero que dejaron a deber a todo el mundo", apuntan. En este sentido, desde conselleria también llaman a investigar esta situación y ver "cómo lo dirime un juez".

Aguilar ha explicado que este jueves "nos reuniremos con Sareb para buscar alternativas para que esta gente no se vea en la calle después de la estafa y de haber pagado todo ese dinero. Estamos estudiando caso por caso y la voluntades llegar a un acuerdo". Según vivienda, están analizando los ingresos y la situación de vulnerabilidad de cada una de las personas para tomar una decisión.

Este caso es casi coetáneo al de los vecinos y vecinas de La Pinaeta, donde conselleria decidió aplicar el derecho de tanteo para hacerse con las casas y dar solución habitacional a estas familias. En este caso sería más complicado ya que deberían esperar a una hipotética venta de la Sareb. Aguilar asegura que La Pinaeta, además de dar la posibilidad de tanteo, "se trataba de familias con un perfil más vulnerable en general, y sobre todo había 20 viviendas vacías que podíamos rehabilitar para sacarlas en régimen de alquiler asequible y mejorar el parque de vivienda de la ciudad", remarca. Además, ya había recibido ayudas de protección oficial.

Acompañamiento a las familias

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, afirma que "rechazamos de plano la decisión judicial y la postura de la Sareb, que implicaría que más de 50 familias tengan que abandonar sus hogares en menos de un mes". Aunque ha matizado que "es cierto que es un ámbito privado y no podemos actuar con las herramientas de la conselleria de Vivienda, desde el ayuntamiento nos hemos puesto en contacto con la Sareb y estamos presionando para que sea sensible ante esta situación que están viviendo las familias".

Moreno llama a encontrar "una solución pactada y dialogada que entienda las necesidades de las familias, y sobre todo que los vecinos también son víctimas de esta situación y no han tenido nada que ver con la estafa". Por ello pide que los inquilinos "no sufran las consecuencias de esta situación". Sareb insiste en que la situación se deriva como consecuencia de esta estafa de la constructora y de "las gestoras que asumieron los pagos después, pero nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero", explican fuentes de la sociedad estata.

La Sareb añade que "aunque tenemos en mandato de recuperar la deuda avalada por el estado, es decir, por todos los contribuyentes para recuperar el máximo de dinero posible" intentan compaginar esta realidad "con alquileres sociales en el caso de que las familias afectadas sean especialmente vulnerables". De hecho, matiza, "siempre se ofrecen alquileres sociales en estos casos, y en la medida de lo posible buscamos alternativas con conselleria de Vivienda". También recordaron que la sociedad ha cedido para su función social más de 130 viviendas a la Generalitat.

La Sareb en la Comunitat Valenciana tiene 8.530 viviendas, 2.438 inmuebles terciarios (como participaciones en la propiedad de hoteles, por ejemplo), 4.884 viviendas en construcción y 6.819 solares para empezar a construir. Además de todo esto, el banco malo posee 8.395 anexos, como trasteros o plazas de garaje. En total 31.066 propiedades en toda la C.Valenciana. El parque público de vivienda se sitúa en unos 15.000 inmuebles.