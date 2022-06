A las 18 horas de ayer y tras pagar un peaje de cinco euros, el Sindicato OTRAS de trabajadoras sexuales organizó una formación online para estudiantes para «compartir saberes y aprender en común» y «ayudar a formar a estudiantes que están haciendo Trabajos de Final de Grado sobre trabajo sexual, estigma o modelos regulatorios».

«Dicen que pretendemos captar mujeres para convertirlas en prostituidas. Si en algún momento pasa eso, nos lo decís»

Una propuesta que varios colectivos feministas y abolicionistas de la prostitución tildaron en redes sociales de «captación encubierta de jóvenes». Una veintena de mujeres respondieron a la cita en línea. Además de estudiantes que formularon sus preguntas, también participaron trabajadoras sexuales en internet, en la calle y en clubs, entre otras modalidades.

En un primer momento, resaltaron la polémica de la convocatoria. «Dicen que pretendemos captar mujeres para convertirlas en prostituidas. Si en algún momento pasa eso, nos lo decís», expresaron las del sindicato OTRAS.

"Ser trabajadora sexual no es incompatible con ser feminista, el feminismo lo hace la persona no su oficio ni con lo que pague las facturas"

Seguidamente, respondiendo a preguntas formuladas por estudiantes, apuntaron que «ser trabajadora sexual no es incompatible con ser feminista, el feminismo lo hace la persona no su oficio ni con lo que pague las facturas» y denunciaron que «el abolicionismo nos trata como si no tuviéramos capacidad de agencia, como si no fuéramos sujetos políticos y estuviéramos alienadas».

Por otra parte, criticaron que se les tilda de «proxenetas» e hicieron una diferenciación entre «prostitución y trata». «Ninguna de nosotras queremos que una mujer sea explotada, ni engañada ni ejerza de forma forzada. Prostitución no es trata».

Además, añadieron que "tenemos que demostrar todo en todo momento". "Que no somos unas proxenetas, que no somos gente que quiere la explotación sexual y que no vamos por ahí violando mujeres. Hay una total falta de respeto institucional hacia el colectivo del trabajo sexual", apuntaron.

"No deberíamos forzarnos a aplicar el feminismo en el trabajo"

Las preguntas repasaron el por qué de la decisión de dedicarse al trabajo sexual, a lo que varias trabajadoras respondieron que "lo difícil no es decidir que se quieren dedicar a eso, sino salir del armario" con el entorno por el "estigma" que hay sobre ellas, según dijeron así como la continua "infantilización" de sus decisiones.

"Cuando un policía ejerce la violencia para desahuciar a cualquier persona nadie se plantea qué le pasa o por qué elige ese trabajo", dijo una de las participantes, al tiempo que otra defendió que "no deberíamos forzarnos a aplicar el feminismo en el trabajo. A la cajera no veo que nadie le cuestione si en su trabajo aplica el feminismo, por ejemplo".

"Hay que regularizar, descriminalizar y despenalizar la prostitución", rezan algunas trabajadoras sexuales

Sobre la situación política actual y el debate público sobre la abolición de la prostitución y la regulación, apuntaron que "hay que regularizar, descriminalizar y despenalizar la prostitución", al tiempo que apuntaron que "estamos en el siglo XXI y tenemos unas feministas institucionales que están en los años sesenta del siglo XX".

Asimismo, dijeron que no había respeto hacia el sector, "sin respeto es difícil llegar a acuerdos, no nos escuchan a nosotras". Quieren, dijeron, "que se nos de la categoría de sujetos políticos para organizarnos y pensar cómo debe ser nuestro trabajo. Piensan que somos enfermas mentales o estamos alienadas y quieren regular nuestro trabajo, porque el abolicionismo parte de la regulación del trabajo sexual. Y lo quieren hacer personas que no tienen ni idea y ni les interesa y pretenden legislar sobre un trabajo que no entienden y vidas que no conocen".