Sin medias tintas, ni regates, ni explicaciones de los trámites administrativos o de que se trata de proyectos a largo plazo. La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, calificó de "tomadura de pelo" la ejecución del 42 % de las inversiones previstas en la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de España.

"El sentimiento no es de discriminación, sino directamente de una tomadura de pelo", indicó Oltra tras la reunión del Ejecutivo autonómico. En este sentido, mostró su enfado porque aunque en las cuentas estatales se cumple la previsión del Estatut de recibir el 10 % de las inversiones, posteriormente, no se ejecute ni la mitad. "Para este viaje no necesitábamos estas alforjas", añadió tirando de refranero español.

Y frente a esto, ¿qué hace el Consell? Oltra aseguró que el Ejecutivo autonómico está "defendiendo vehementemente" y que seguirá "trabajando en ello". Eso sí, admitió que le gustaría que el resultado "fuera mejor y más rápido", pero insistió en que hasta ahora "hemos defendido los intereses de los valencianos, que es para lo que nos han votado".

Esta baja ejecución presupuestaria y la falta de un nuevo sistema de financiación sirvió también de argumento a Oltra frente a la propuesta de descentralización abanderada por Ximo Puig a inicios de semana y que incluye traslado de sedes estatales de Madrid a otras ciudades.

"No es una propuesta común", expresó la portavoz del Consell al ser preguntada por la iniciativa. Añadió: "Lo primero que se ha de descentralizar es el dinero", en referencia a las inversiones y la financiación autonómica, "y luego que nos traigan un cuadro del Reina Sofía". Si acaso. El proyecto de descentralización defendido por Puig no parece así que acabe de convencer a Compromís, como muestran las palabras de la vicepresidenta, ni a Unides Podem, que calificó la propuesta de "maquillaje".