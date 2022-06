La C. Valenciana proporciona 20.000 tarjetas sanitarias a refugiados ucranianos durante los 100 días de guerra

Cuando se cumplen 100 días de la invasión de Ucrania, los datos que dispone el consulado honorario de Ucrania en la Comunitat Valenciana muestran de forma muy evidente como, la respuesta social e institucional ha superado todas las previsiones iniciales.

Entre los datos más significativos cabe señalar que en materia sanitaria, se han distribuido, con un sistema de tramitación muy dinámico, 20.000 tarjetas sanitarias en la Comunidad. Además de dar acceso universal a una atención sanitaria de calidad y gratuita, también se han atendido 14 niños en oncología de tres hospitales .

Del mismo modo en materia educativa, se ha respondido con rapidez al desafío de incrementar la oferta de plazas en las aulas valencianas para los niños ucranianos, desafío al que se une la barrera lingüística para la que se habilitaron inmediatamente recursos para el profesorado y los alumnos, a los que se sumó la atención psicológica. La Consellería de Educación ha habilitado unidades, dotándolas de equipamiento, personal docente y de aquellos servicios públicos que favorecen la total inclusión del alumnado como es el transporte y comedor escolar así como las ayudas para niños y niñas de menos de 3 años y su acceso a educación infantil, todo ello para posibilitar a su vez que sus progenitores puedan disponer de tiempo para acceder a la formación en lenguas oficiales en la C. Valenciana.

Para superar el desafío de la barrera lingüística se pusieron en marcha inmediatamente recursos y materiales pedagógicos para el profesorado y los alumnos (como la exitosa Guía de Conversación), a los que se sumó la atención psicológica. El resultado en números ha sido la escolarización de 2.817 niños en la provincia de Valencia, y 2.034 escolarizaciones de personas adultas que están realizando formación en castellano y/o valenciano en las Escuelas Oficiales de Idiomas y en los Centros de Formación para Personas Adultas.

Cuando hablamos de protección internacional, si bien debemos hablar de un principio complejo, a día de hoy se han tramitado en la Comunidad más de 25.000 solicitudes. También la Delegación del Gobierno en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado 1.848 plazas de acogida y emergencia para las familias ucranianas.

Respecto a aspectos como la ayuda humanitaria, el balance sobre los datos conocidos desde el consulado honorario debe señalarse que puede hablarse de un ejemplo a nivel nacional; la campaña de recogida de alimentos CV♥UKRAINE promovida por Presidencia de la Generalitat y coordinada por la FEMP centralizó todas las aportaciones de alimentos no perecederos, material higiénico en los ayuntamientos, desde dónde se trasladó la ayuda a 3 hubs de distribución en las tres provincias. Desde ahí, y con la ayuda de los expertos en logística de la Confederación Empresarial Valenciana y la coordinación de la DG de Diálogo Social, se enviaron por camión y por tren, a pesar de las dificultades, un total de 580 toneladas desde la provincia de Valencia, 185 desde Alicante y 75 desde Castellón. Mención especial merece los 10 camiones enviados a la más alejada Odesa, con la que existe un especial vínculo de hermandad.

En materia de infancia, desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia se ha atendido y hecho seguimiento en la Comunitat Valenciana de un total de 226 niños, niñas y adolescentes provenientes de Ucrania. De ellos, 41 se encuentran en la provincia de Alicante, 28 en Castellón y 157 en la provincia de Valencia. Un total de 6 niños y niñas han llegado no acompañados, y se ha tramitado una resolución de tutela por la administración pública, encontrándose una de las niñas en acogimiento familiar y los otros 5 en acogimiento residencial.

Respecto a la respuesta municipal a la invasión queremos subrayar que, aunque competencialmente no les corresponde, la mayoría de los ayuntamientos han respondido al desafío aportando sus limitados fondos de atención de emergencia social o en otros casos, como el del Ayuntamiento de Valencia, han asumido la atención de más de 5000 personas. Muchos ayuntamientos, aparte de ser puntos de recogida de la ayuda humanitaria y de ser promotores y huéspedes de innumerables eventos a favor del pueblo ucraniano, también han mostrado su disposición de hermanarse con ciudades de Ucrania, y cabe mencionar expresamente las iniciativas de Benidorm, Paiporta, Almussafes, y Bétera o Altura entre otras.

El apartado más difícil de cuantificar en cifras –por lo vasto de la cifra- es, sin duda, la respuesta del tejido asociativo y empresarial: ONG´s, asociaciones de vecinos, fallas, parroquias, sindicatos, clubes deportivos, bandas de música y asociaciones musicales, asociaciones juveniles, asociaciones de mayores, asociaciones empresariales valencianas empresas, cooperativas, autónomos –sobre todo en el sector del transporte y de los servicios profesionales (abogados, psicólogos, etc.). Cuesta encontrar a un grupo organizado que no haya hecho algo por Ucrania y cuesta encontrar un solo día de estos 100 en los que no hubiera un evento solidario.

Refugiados también en las universidades

Mención aparte merecen las asociaciones ucranianas en la Comunitat Valenciana que desde el primer día han estado asistiendo a sus compatriotas, muchas veces en su propia casa, acompañándolos y procurándoles lo esencial para vivir.

Y cabe señalar de igual modo, el papel de las Universidades públicas y privadas valencianas, todas ellas, también han contribuido en algo tan esencial cómo la defensa del conocimiento que será vital en el futuro de la reconstrucción de Ucrania. Han organizado talleres de lengua, han apoyado a los estudiantes ucranianos sin ingresos, han integrado nuevos estudiantes ucranianos, han proporcionado un empleo a profesoras e investigadoras ucranias, estas juntos muchas otras iniciativas solidarias de recogida de ayuda y fondos para Ucrania.

No obstante, tras estos 100 días de invasión aparecen aspectos que preocupan y sobre los que desde la embajada y este consulado honorario se está trabajando; Las nuevas necesidades de alojamiento con la llegada de la época estival o la falta de una prestación básica suponen dos problemas a los que debe hacerse frente de forma inminente.,

En aspectos globales, dos temas resultan fundamentales para decantar, de forma definitiva el final de la guerra: la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, un objetivo que durante este mes de junio será clave con el pronunciamiento de la Comisión Europea. Y el incremento de la ayuda militar de España a Ucrania. Hay que igualar el esfuerzo en solidaridad con el esfuerzo en defensa de una democracia, pues son las dos las que garantizan la existencia de nuestro pueblo.