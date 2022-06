El decreto de Función Pública elaborado por la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo podía haber formado parte de los anuncios desgranados por la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo y, sin embargo, su aprobación sigue, de momento, guardada en el cajón. Quizás hasta la semana que viene. Quizás, algunos días más.

El texto cuenta con un importante historial de tropiezos y retrasos, desde las dificultades entre socios para pactar su contenido hasta los reparos puestos por el Gobierno central a 14 artículos. Estos parecían ya subsanados y listos para que el ejecutivo autonómico le diera de nuevo su visto bueno y con ello, por fin conseguir darle la aprobación definitiva. Sin embargo, este quedó encallado en el consellet por el rechazo de Compromís, según publicó el diario Valenciaplaza.

La reunión de los subsecretarios autonómicos es la que fija los asuntos que acaban yendo al pleno de gobierno y, por ende, el que acaban dando vida los consellers. Esto no pudo ocurrir con el decreto de Función Pública donde la coalición valencianista le puso el fren. Según fuentes del gobierno autonómico, el retraso no responde a una cuestión política del texto sino a que quieren incluir otros decretos sobre personal sanitario y de educación y que no se pudo incluir esta semana.

Los cambios entre el documento que aprobó el pleno del Consell en forma de ley en febrero de 2020 y el decreto que llegó esta semana al consellet son «puramente técnicos» insisten fuentes conocedoras del documento. Así, aseguran que el bloqueo no tiene «nada que ver con el fondo» del decreto. Este decreto servirá para plasmar la subsanación de los 14 artículos señalados por el Gobierno de España (con el acuerdo que se cerró hace cuatro meses) y salvar así cualquier recurso de inconstitucionalidad en caso de no haber logrado un pacto.