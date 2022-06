Ha llegado el verano y con las altas temperaturas se multiplican las picaduras y mordeduras de algunos animales, y debemos tomar precauciones con determinadas especies de nuestra fauna que pueden perjudicarnos tanto en la montaña, cómo en la playa o en nuestro hogar.

Insectos: Mosquitos, abejas y avispas

En nuestras ciudades o nuestros hogares, podemos sufrir picaduras. Si se va de senderismo por la montaña, se recomienda vestir con prendas discretas que no atraigan a los insectos. Por ejemplo: el color azul, atrae mucho a las chinches (hemípteros, término científico éste que significa “media ala”). Las chinches pican y son hematófagas, es decir, se alimentan de sangre.

Algunos insectos son molestos y nos pican como el mosquito común (Culex pipiens), nombre científico que significa mosquito, que todos conocemos. Pero hay que tener en cuenta que de esta especie sólo nos pica el mosquito de sexo hembra. La hembra es hematófaga, es decir, se alimenta de sangre y necesita de sus proteínas para alimentar a la formación de sus huevos. El macho se sustenta del néctar de las flores, es nectarívoro. En el dimorfismo sexual ó diferenciación sexual de esta especie, los machos poseen las antenas plumovelludas. En cambio las hembras las tienen en forma de filamento. Muchas especies se reproducen en el agua estancada. Por ejemplo: el flebotomus es un mosquito que produce la leishmaniasis en los cánidos, tienen su hábitat en el lodo, en la tierra húmeda, en esa tierra que al pinzarla con la yema de los dedos se queda pegada como una lapa. Pues el flebotomus es un díptero que mide unos 3 milímetros, pero hay que ver la que arma. El que tenga de mascota a un can, comprobará que éste se librará de la picadura debido a que el flebotomus tiene una autonomía de vuelo muy limitada: unos 100 metros. Y su capacidad de vuelo no le permite ascender a un primer piso. Así pues, su can se podrá librar de una picadura de flebotomus. Pero se adapta a cualquier lugar que tenga cierta humedad. Este mosquito, cuando le pica al can, lo hace en la zona flebológica, es decir, donde se encuentra la vena y tiene el líquido venoso más caliente. También, una concentración muy elevada de estos flebotomus, podrían producir la muerte de una persona. Hace años, hubo un caso de picadura por flebotomus en un hospital de Valencia; pero la persona que contrajo la leishmaniasis se recuperó. Esto, pues, está requiriendo una tesis doctoral de investigación en entomología, el estudio científico de los insectos.

También hay que tener sumo cuidado con el mosquito tigre, cuyo nombre científico es Aedes albopictus, que significa “pintado” con manchas blancas y negras. En cuanto a su picadura produce mucho escozor, ampollas y lesiones de color violáceo y enrojecimiento de la zona. Para aliviar las molestias de la picadura, se recomienda aplicar hielo en el área de la picadura. Y recibir atención médica.

¿Cómo soslayar la presencia del mosquito tigre en una vivienda?

- Evitar el agua acumulada que esté estancada durante varios días.

- Si se dispone de algún estanque, recomiendo depositar ranas y peces para que se alimenten de esta especie de mosquito.

- Si se dispone de una piscina, se deberá mantener limpia y con cloro.

- En líneas generales, eludir el agua estancada que es en dónde las hembras depositan los huevos y eclosionan las larvas de estos dípteros nematóceros, nematocerus, término científico procedente del griego y que significa “cuerpo, antena”.

Pero…, ¿por qué nos pican los mosquitos de sexo hembras? Nos pican debido a las emanaciones de nuestras glándulas sudoríparas; por el ácido láctico (C3 H6 O3) que se desprende mediante la sudoración; por la dulzura de nuestra sangre; por nuestra temperatura homeotérmica es decir, (por nuestra temperatura corporal constante de nuestro organismo, de propia naturaleza). Pero, principalmente, por el dióxido de carbono (CO2) que exhalamos, que emitimos al respirar, (principalmente en las personas adultas) es decir, -en mayor o menor afluencia-, pueden picarnos. De hecho, mucha gente no sabe que un mosquito de sexo “hembra”, cuando emite el zumbido significa que ya nos ha picado. Entonces, nos llevamos la mano hacia la mejilla con el objeto de privarle de la vida al insecto, pero cuando emite ese zumbido que significa que ya nos ha picado. Para soslayar picaduras, recomiendo aplicar repelentes sobre nuestro órgano epidérmico tegumental (piel). Aunque no suelen ser demasiado efectivos. Los repelentes evitan muchas picaduras, pero no son demasiado efectivos.

Casi todos conocemos a la abeja común, Apis mellifica, denominación científica que etimológicamente viene del latín, apis, y del griego, meli; originaria de Eurasia. Alguna vez hemos experimentado los efectos de su picadura. No obstante, este himenóptero, término que significa ala membranosa, es poco agresivo y escasamente suele picar si no se siente amenazado o para defender a su colmena. El aparato venenoso de la abeja consiste en un aguijón conectado a una glándula del veneno situado en el oviscapto (zona final del abdomen modificado). En cuánto a las avispas, éstas poseen un veneno muy similar al de las abejas. Estos insectos también están provistos de piezas bucales para morder. De hecho, si nos acercamos a una charca o a una poza, y hay un enjambre de abejas, y vamos sigilosamente sin molestarlas, veremos que revolotean cuanto apenas, se movilizarán algo, pero no harán mención de picarnos. De hecho, si pica en un dedo, el dolor punzante es muy molesto. Reacciona con una roncha roja en el área de la picadura. Y ligera hinchazón alrededor del área de la picadura. Se recomienda recibir atención médica.

Arañas (Arácnidos) y ciempiés (Miriápodos). Clase quilópodos

Las arañas que habitan en nuestra Comunidad son prácticamente inofensivas. Las Lycosa o araña lobo, (Lycosa fasciventris), son abundantísimas. En caso de picadura, ésta sólo tiene los efectos de una avispa, aproximadamente, y remite en breves días, si no se es alérgico a la picadura. En el caso de ser alérgico a la picadura de esta araña, se recomienda recibir atención médica. No obstante, la ulceración de piel que causa la Lycosa o araña lobo en los humanos, se debe a la acción de las bacterias que infectan la herida. Su mordedura produce ardor, picazón y dolor moderado.

¡Cuidado con los ciempiés!

El término miriápodo significa muchos pies y es comúnmente utilizado para varios grupos de artrópodos, (término éste que significa patas articuladas), y son mandibulados (provistos de mandíbulas). Y en el término miriápodos están los quilópodos (que significa margen entre los pies), entre los que se encuentra el ciempiés. Comúnmente, a este miriápodo siempre se le ha llamado así por la multitud de patas que posee. Pero realmente posee veinte pares de patas, dos en cada segmento. Al final del cuerpo posee dos apéndices. Entre otras especies, se debe de tener cuidado con la especie Scolopendra cingulatus, que puede llegar a alcanzar cerca de 15 cm. Este ciempiés es el de mayor tamaño que habita en nuestra Comunidad. Su cuerpo presenta forma segmentada y es de coloración anaranjada. En ambos lados de la cabeza posee uñas denominadas forcípulas o maxilípedos con las que inocula veneno a sus presas. A menudo son agresivos si se sienten molestos y muerden. Su mordedura es muy dolorosa y potencialmente peligrosa. Hace tiempo una persona que estuvo por la montaña, de manera imprudente, cogió a este quilópodo, término científico que significa “pie o pata”, comenzó a encontrarse muy mal, y se lo tuvieron que llevar en una ambulancia para que recibiera atención médica. El ciempiés, con su potente veneno, puede privar de la vida a micromamíferos (roedores) en unos 30 segundos. Y es un veneno potencialmente venenoso para el ser humano. La mordedura del ciempiés puede ser aliviada aplicando cubitos de hielo sobre la zona afectada. Este miriápodo habita en el matorral mediterráneo. Su actividad es tanto diurna como nocturna. Si se va de acampada, por la mañana, antes de ponernos el calzado miraremos en el interior por si se hubiese introducido algún insecto, ciempiés o escorpión.

En la Comunidad Valenciana habitan dos especies de escorpiones: uno es de color ambarino y el otro es de color negruzco con la cola o telson de color amarilla. El de color ambarino tiene una picadura bastante dolorosa. Cursa con cefalea, lipotimia, proceso febril y vómitos. El de color negruzco con la cola o telson amarilla, tiene una picadura es más leve.

Animales marinos. Medusas (Cnidarios)

Los cnidarios, término del latín que significa ortiga, toman su nombre de las células urticantes llamadas cnidocitos que contienen orgánulos urticantes denominados nematocistos. El cuerpo de una medusa se compone de una campana que se contrae y sirve para impulsarse en el seno del agua, y sus tentáculos. La medusa más común en nuestras costas es la denominada científicamente Aurelia aurita, que significa belleza de oro. Pero por debajo de esta belleza hay un peligro, el de sus células urticantes que son una estructura inconcebiblemente complicada para un animal tan sencillo. El 95 % de su cuerpo es agua. Y estas estructuras inoculadoras de veneno se denominan nematocistos, y estos animales poseen cientos. Al mínimo contacto con una medusa ésta descarga sus baterías. Una persona puede recibir de entrada 200 pinchazos simultáneos.

Serpientes (Ofidios)

En la Comunidad Valenciana habitan 9 especies de serpientes. Entre ellas, la más venenosa es la víbora hocicuda (Vipera latastei), especie de elevada peligrosidad. Las demás serpientes son prácticamente inofensivas. Las serpientes que tienen la pupila de forma circular son inofensivas. Las que tienen la pupila de forma vertical, son venenosas. La única es la víbora hocicuda, se caracteriza por presentar la pupila de forma vertical. Además, este vipérido (familia zoológica a la que pertenece esta víbora), también se caracteriza por presentar un diseño en forma de zig-zag dorsalizando la espina dorsal. Las víboras son serpientes de tamaño medio, en torno a los 70-75 centímetros de longitud. Posee glándulas venenosas tipo “solenoglifos”, de elevada peligrosidad. Cuentan los pastores de la montaña que sus ovejas cuándo son mordidas por las víboras é si se les succiona el veneno en unos días se recuperan.

Hace unos años un señor fue mordido en un dedo por una víbora hocicuda. Fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia, y le administraron un gotero. Le pregunté que me describiera cómo era la serpiente: evidentemente, fue mordedura por víbora hocicuda. Tuvo el dedo necrotizado. Al poco rato le dispensaron el alta facultativa. Estuvo en el área de Urgencias.

En caso de ser mordido por una serpiente valenciana, sería conveniente efectuar una foto al ofidio para saber de qué especie se trata, y poder recibir el tratamiento médico idóneo. Se recomienda no realizar ningún remedio casero. Y que intente reinar la tranquilidad. Hasta que la persona afectada por la mordedura reciba atención médica, iremos a una farmacia para que allí le apliquen un desinfectante. Posteriormente, se dispone de unas 48 horas para desplazar a la persona a un centro médico y allí recibirá la atención médica por la mordedura. Y, por supuesto, si se puede, llevar la foto de la serpiente que le ha mordido.

En resumen, se puede decir que la diversidad biológica que tenemos en nuestra Comunidad, no pica por picar, ni otros animales como las serpientes muerden por morder. Si son molestados, se defenderán, y si tienen que alimentarse cazarán para conseguir su sustento. Las serpientes, ante la presencia humana huyen de inmediato. Y, la regla de oro es clarísima, si tenemos un encuentro con una especie venenosa, soslayemos todo contacto con ella.