Los 850 heridos al año de los ‘bous’ justifican los altos seguros

El verano está a la vuelta de la esquina. Y con él llegan los festejos tradicionales a los pueblos. Tras dos años minimizada por los efectos del covid, la temporada de los bous al carrer se desarrolla de nuevo en pequeños y grandes municipios repartidos por toda la C. Valenciana. Sin embargo, la dificultad de contratar este año una póliza de seguro ilimitada por su alto coste pone en peligro los festejos. Es un riesgo real.

Así lo refrendó ayer José Antoni Blanco «Blanquet», con cerca de dos décadas de experiencia en el sector y exmiembro de la comisión consultiva de los bous al carrer. De hecho, Blanco es quién gestiona la contratación de seguros por parte de las peñas taurinas a través de la firma Gesbous, radicada en Moncada. Ayer no tuvo reparos en reconocer los problemas que se pueden registrar este año con la vuelta de la actividad a niveles precovid: «El problema real es que no hay un protocolo fijado. Todos los episodios van a parar a un cajón desastre. El coste de una atención puede dispararse y si la póliza es limitada los organizadores se tienen que hacer cargo de la diferencia», dijo.

Registro oficial

La cifras oficiales retratan la alta siniestralidad de los festejos. Así, en los tres años anteriores a la pandemia del coronavirus se registró una media de 850 heridos en los eventos celebrados en las tres provincias. Así lo atestiguan las diferentes memorias anuales publicadas. En 2017 se contabilizaron un total de 1.005 heridos, por 930 en 2018 y 593 en 2019.

Las estadísticas de los ejercicios posteriores son mucho menores, dada la paralización de las actividades sociales generalizada por los golpes de la pandemia. Así, en 2020 se cifran 11 heridos y en 2021 un total de 193.

En el centro del debate también se sitúa el consumo de drogas y alcohol por parte de los participantes en los encierros celebrados en los pueblos. La normativa prohíbe la participación de las personas bajos los efectos de las drogas o el alcohol en los festejos de los bous al carrer.

El Ayuntamiento de Puçol ha tenido que publicar este año un vídeo en el que pide a la gente que no consuma este tipo de sustancias bajo el lema «viu els bous en mode 0.0». El contenido no es compartido por Germán Zaragoza —presidente en funciones de la Federación de bous al carrer—ya que apuntó a Levante-EMV que el porcentaje de cogidas a personas bajo la influencia del alcohol o las drogas es «bajo».

No obstante, sus palabras no son refrendadas por José Antonio Blanco: «Lo ideal sería hacer análisis toxicológicos a cada uno de los heridos y así tendríamos datos concretos. Una opción sería la de apostar por una especie de filtro como se hace en los accidentes de tráfico, por ejemplo. La impresión general es que los porcentajes no son tan bajos. En Fallas, en los Moros y Cristianos... en cualquier festejo que aglutine a una importante cantidad de gente se consume alcohol».

«La administración autonómica debería involucrarse en búsqueda de una solución, es un problema que arrastramos desde hace mucho. Aunque cambie el color del ejecutivo, todo sigue igual», apostilló Blanco.