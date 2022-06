Esta semana una borrasca atlántica ha estado durante días estacionada al oeste de la Península. Allí giraba una y otra vez, tomando una estructura realmente curiosa a vista de satélite, con nubes convectivas cercando su centro -o mínimo depresionario- que llegó a rondar los 1000 hPa. Resultó llamativa porque su aspecto casi obligaba a mirar los análisis sobre posibles características subtropicales… y esto aquí no nos debería ocupar, es más propio de otras latitudes. El ciclón recordó a otras formaciones pasadas que acabaron en sorpresa, con un radio de acción muy extenso y una amalgama de pequeños frentes que vienen a rodear ese mínimo. No fue un nuevo caso Alpha, pero se quedó muy cerca de tener un núcleo cálido, y tras los últimos extremos meteorológicos ya casi todo se puede esperar.

En el actual contexto de calentamiento global, se están constatando una serie de cambios en el tiempo que agravan ciertas preocupaciones. Entre estas últimas entran las relacionadas con los ciclones tropicales y subtropicales, cuyas áreas de acción se están expandiendo. Esto supone un riesgo especialmente para la costa este de Estados Unidos, porque por allí siempre han desfilado cerca, pero ahora más y con mayor envergadura. Y otro quizás naciente para la costa atlántica europea. El jueves la Revista de Aficionados a la Meteorología de Meteored publicó un informe del ambientalista Erik Quiroga donde se exaltan esas particularidades.

Quiroga, partiendo del ascenso de temperaturas que pronto podría dejar la simbólica anomalía de +1,5 ºC en el planeta respecto a los niveles preindustriales, habla del agravamiento de las tormentas tropicales o huracanes en el Atlántico. Una mayor temperatura en la atmósfera implica que esta pueda retener más vapor de agua, algo que alimenta a los ciclones y a cualquier tormenta que se tercie. Concretamente, se sabe que cada grado Celsius de calentamiento permite que el aire contenga un 7 por ciento más de agua. El océano Atlántico arrastra en las últimas fechas una notable anomalía positiva de temperaturas y así, cada evento inestable que parte de sus dominios tropicales o subtropicales despierta ciertas sospechas. Como con la reciente borrasca.

La cuestión es que en la Península Ibérica vamos a dos bandas, porque no solo nuestras costas están bañadas por el Atlántico, sino que también por un Mediterráneo que desde hace tiempo se muestra como uno de los mares más castigados por el actual cambio climático. Desde hace semanas, el Mare Nostrum está mostrando anomalías positivas muy notables de temperaturas, que no derivarán en ciclones tropicales pero sí incrementarán la intensidad de las tormentas autóctonas y proporcionarán muchas noches de insomnio. Hace unos años los veranos, meteorológicamente hablando, eran aburridos. Ya no.