La vacuna contra la covid-19 del alcalde de la Nucia llega al Supremo

La vacunación contra la covid-19 antes de que le correspondiera del alcalde de La Nucia, el popular Bernabé Cano, ha llegado al Supremo. La Fiscalía de este tribunal ha acordado interponer un recurso de queja que, de prosperar, abre la vía al Ministerio Público a apelar en casación el carpetazo que la Audiencia de Alicante dio al proceso abierto por la presunta inmunización irregular del regidor.

Una actuación en la que la instructora de las diligencias, la magistrada de la Vila, Consuelo Martínez, en línea con el criterio del fiscal Pablo Romero, vio los suficientes indicios de cohecho y prevaricación como para dictar auto de pase a procedimiento abreviado (la continuación del proceso hasta llegar a juicio) pero que un tribunal de la sección Décima de la Audiencia, al que la defensa de Cano recurrió esa decisión, revocó al no considerar los hechos constitutivos de delito.

El modo en que la sala formada por los magistrados Javier Martínez Marfil, José María Merlos y Margarita Esquiva archivó este proceso este proceso es lo que ahora está en cuestión. La Fiscalía sostiene que el tribunal acordó el cierre de las actuaciones contra el también diputado provincial del PP con sobreseimiento provisional (se dicta cuando no hay pruebas para seguir con el proceso y contra lo que no se puede apelar), en vez hacerlo por sobreseimiento libre (el que se decreta al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y que sí admite recurso), que era lo que según su criterio procedía. Algo que fuentes de la Fiscalía del Supremo, que ahora ha interpuesto el recurso de queja, ya interpretaron como «un posible fraude de Ley para impedir que el auto pudiera ser recurrido». La sala Segunda del Supremo tiene ahora la palabra.

De acordarse que el modo en que la Audiencia de Alicante cerró el asunto no fue el adecuado, y que tendría que haberlo hecho mediante un sobreseimiento libre, la Fiscalía tendrá abierta la puerta para recurrir en casación y plantearle al Supremo la revocación de ese archivo y la continuación del proceso para el político del PP hasta ser juzgado.

La Fiscalía acusa al primer edil de cohecho y prevaricación y pide nueve meses de prisión, dos años de suspensión de cargo público y 12 de inhabilitación especial, lo que impide entre otras cosas concurrir a unas elecciones.

Cano se presentó la mañana de Reyes de 2021 en una residencia de mayores dependiente del ayuntamiento, a la que por el elevando índice de contagios estaba prohibido el acceso, y se vacunó en quinto lugar antes de los usuarios del centro y el personal socio sanitario. Aún así, el alcalde declaró que se vacunó con dosis sobrantes y que lo hizo por su condición de facultativo, cuando es una actividad que no ejerce salvo de forma esporádica en el equipo de fútbol de la población, según recoge un informe de la Diputación que obra en la causa.

Mientras que para la instructora y para el fiscal no hay duda de los indicios de los delitos, en la actuación del primer edil, el tribunal de la Audiencia que ha archivado el caso considera que su presencia en la residencia esa mañana, recién iniciada la campaña de inmunización, cuando todo eran dudas sobre si habría dosis suficientes para todos y de donde salió inmunizado, «demuestra su preocupación por la salud pública de sus mayores».