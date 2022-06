Hace solo unas semanas asistimos, maravillados, a la publicación de las primeras imágenes del agujero negro que reina en el centro de la Vía Láctea tras el gigantesco esfuerzo por parte del grupo del consorcio internacional que lo investiga. Situado a 26.000 años luz de nosotros y con una masa equivalente a cuatro millones de estrellas del tamaño del Sol, este coloso es un auténtico enigma para nosotros. Hemos conseguido realizar grandes descubrimientos sobre el comportamiento de los agujeros negros, pero quizá nunca sepamos qué hay más allá de ellos. Este misterio lo produce el conocido como horizonte de sucesos, el punto de no retorno de dónde ni siquiera la luz es capaz de escapar. Para que nos hagamos una idea: según las teorías actuales, aunque un elemento observador fuese enviado más allá, no podríamos saber qué ve o qué le ocurre dentro del agujero. Y alrededor del horizonte, el gas que aún no ha sido absorbido se mueve a velocidades cercanas a las de la luz ya temperaturas de millones de grados. Por tanto y como con todo lo relativo al Cosmos: cada nueva imagen, cada nuevo dato, cada nuevo hallazgo, no hace más que abrirnos nuevos interrogantes que quizá solo el paso del tiempo y los avances que consigamos sean capaces de resolver. Hasta entonces solo podemos teorizar con qué ocurre más allá del horizonte.