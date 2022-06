El jurado de los ganadores de la XXXIV edición de los premios Jaume I ya ha dado a conocer los nombres de los premiados. Y, entre ellos, destaca la valenciana Ángela Pérez Pérez, una investigadora de 48 años que con tan solo 23 decidió emprender en el ámbito de la biomedicina y el estudio de los genomas completos, en un claro ejemplo de transferencia de conocimiento al mercado. Ángela presenta una equilibrada combinación de su perfil científico, con sus habilidades de gestión de alto nivel, además de un talento innato para el emprendimiento. "El mercado del diagnóstico genético tiene posibilidades de crecimiento excepcionales", afirmó la propia Ángela a Levante-EMV en una entrevista reciente.

Casada, con tres hijos, es licenciada en Ciencias Biológicas en 1996 y, desde entonces, inició su carrera en la Universitat de València como investigadora. También ha participado en los primeros proyectos europeos de secuenciación de genomas completos, un trabajo que le ha permitdo publicar dos artículos en la prestigiosa revista científica Nature.

De hecho, ella misma se define como una "apasionada del emprendimiento y la biotecnología". Su clara visión del mercado de la medicina genómica le permitió fundar Health in Code en 1998, su primera empresa biotecnológica. Asimismo, actualmente está involucrada en hasta ocho iniciativas empresariales, centradas en la genética y la genómica. Entre ellas destaca IMEGEN, parte de Health in Code, uno de los laboratorios lideres de genética y genómica en Europa. En Health in Code, la investigadora valenciana ostenta el cargo de VP LifeScience, centrada en las nuevas propuestas de valor para el Grupo. También es miembro del Patronato de ADEIT, dentro del Consell Social de la Universitat de València.

En una conversación con la Agencia EFE sobre su premio Jaume I ha manifestado que "estoy muy contenta porque es un reconocimiento a una trayectoria que, honestamente, no ha sido nada fácil para mí", por lo joven que empezó a emprender (tenía 23 años), en una España en la que "no estaba tan bien reconocido ni tan fomentado el emprendedurismo", y por el hecho de ser mujer.

Por su parte, Health in Code es especialista en medicina preventiva, personalizada y de precisión, desde el diagnóstico de cualquier enfermedad genética que, en el 99% de los casos, son enfermedades raras. Uno de los lemas de la empresa es "no dejar atrás a ningún niño o niña sin el mejor diagnóstico y tratamientos posibles".