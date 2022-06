El Botànic vuelve a exhibir sus grietas en materia turística. Primero fue por el establecimiento de una tasa con la que gravar a los visitantes que lleguen a la C. Valenciana y ahora, por la mejora de las condiciones del programa del Imserso. El ala socialista del Gobierno valenciano se ha vuelto a posicionar del lado del sector turístico mientras Compromís y Unides Podem se han desmarcado de las declaraciones del 'president' Ximo Puig en las que aseguró que actualizar tarifas es clave para mejorar el programa social, tildándolas de "partidistas". La síndica de la formación morada, Pilar Lima, ha ido más allá y ha señalado que el líder del Consell utiliza el cargo para lanzar propuestas no consensuadas, incluyendo el plan para descentralizar las instituciones del Estado. "El posicionamiento del Botànic no existe en este aspecto", ha dicho.

La posición de Compromís y Unides Podem sobre el Imserso es similar y refuerza la buena sintonía que vienen mostrando ambos grupos en las últimas fechas. Las dos portavoces, Papi Robles y Pilar Lima, pusieron tierra de por medio con el 'president' tras la junta de síndicas de este martes con argumentos casi idénticos: la postura de Puig es la del PSPV y no la del Consell. Así, Robles se ha mostrado comprensiva con el "cruce de intereses" que provoca la adjudicación del Imserso, pero ha asegurado que "cuando Puig habla" está expresando "el posicionamiento de Puig" y que el objetivo "prioritario" de Compromís es "mejorar las condiciones de vida de la gente" y "facilitar espacios de ocio a los mayores", ha añadido sin concretar más su postura al respecto. En esa misma línea, Lima ha asegurado que la propuesta de mejorar las condiciones del programa "no es la opinión del Consell" sino una "opinión particular" de Puig y directamente ha emplazado al sector turístico a "hablar con Puig y Colomer (secretario autonómico del ramo)" si consideran que "necesitan más ayudas". Unides Podem ya fijó su postura el lunes, cuando el diputado morado en las Corts Ferran Martínez aseguró que "de lo que se queja" el sector hotelero, con la patronal Hosbec a la cabeza, es de "no poder sacarle más los cuartos a nuestros mayores" con la congelación tarifaria aplicada por el Ministerio de Asuntos Sociales, en manos de Unidas Podemos. "Descentralización partidista" Más allá de la brecha turística con la que convive el Botànic, Lima ha incluido la agenda descentralizadora de Puig entre los asuntos que asegura no se han consensuado dentro del Consell. "Puig está lanzando propuestas de descentralización a su forma y de modo partidista. En ningún momento se ha hablado dentro del Consell. Evidentemente, el posicionamiento común del Botànic no existe en ese aspecto", ha criticado. Asimismo, preguntada por el impacto que pueda tener la investigación judicial que amenaza a Mónica Oltra en la posible alianza entre Unides Podem y Compromís de cara a los comicios autonómicos, Lima se ha limitado a apuntar que son un "espacio que busca ir a más" y que "aspira a crecer". PP y Cs, un apoyo escéptico Así las cosas, Puig ha encontrado más apoyos para mejorar el Imserso entre la oposición. La 'popular' María José Catalá ha reclamado a Ione Belarra que tenga "una especial sensibilidad con todo lo que ha sufrido el sector" durante la pandemia y ha garantizado que apoyarían en el parlamento al PSPV si lanzara una propuesta en esta línea, aunque no ve a Puig dispuesto a "romper" con sus socios. Ruth Merino (Cs) ha coincidido en que la no revisión de los precios del Imserso es una decisión "totalmente injustificada y perjudicial para turismo valenciano". Eso sí, también ha dudado que la petición de Puig vaya a tener recorrido porque "ya sabemos que le ningunean cuando va a Madrid".