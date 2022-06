El fiscal de Taula: "Juan José Medina era el encargado de la caja B del PP y Benavent era el recaudador"

"Juan José Medina era la persona que se encargaba de la caja B del Partido Popular, por que sí que hay una caja B, según sentencia, que estaba siendo pagada por los empresarios. Una fiesta que, como pasa aquí [en el caso Taula], lo pagan los empresarios. Y el recaudador era Marcos Benavent, como él mismo reconoció: A mi me nombran gerente de Imelsa porque soy un gran recaudador para el partido. [Vicente] Burgos me enseña como negociar con las empresas el 2 o 3%. Y gracias a esta habilidad me nombran gerente de Imelsa". El Fiscal Anticorrupción del caso Taula desgrana todos los indicios recabados durante la investigación de los contratos de Thematica Events con el Ayuntamiento de València y la Diputación de València en 2008, 2009 y 2011 a cambio de presuntas mordidas. En el juicio, que encara su recta final, también se analizan las campañas electorales municipales de Moncada y Vilamarxant y la aportación del PP provincial a la campaña de las elecciones generales de 2008 que, supuestamente, se pagaron con fondos públicos de Imelsa.

La Fiscalía Anticorrupción confirmó ayer la petición de ocho años de cárcel para el exgerente de Imelsa, por mediar para conseguir los contratos públicos para Thematica Events, de la que era socio de forma solapada y propiciar la facturación falsa para también aumentar su patrimonio personal. El Ministerio Público también mantiene la petición de cinco años de cárcel para Juan José Medina, ex alcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación de València.

El Fiscal Anticorrupción desgrana desde las 10.30 horas todos los indicios recabados en la pieza de Thematica Events. Respecto al pago de pago de gastos electorales de 2007 y 2008, recuerda que se inició la investigación porque Benavent declaró que "el señor Medina no quiso pagarlos·. Medina era el coordinador de campaña del PP de la provincia de València. A

Tras la declaración de Benavent, "la Guardia Civil empieza a comprobar si existe alguna justificación. Todas sus declaraciones han sido comprobadas. Y las iniciales han sido de una gran fiabilidad". Sobre los gastos electorales, de 2007 y 2008 la Fiscalía Anticorrupción sostiene que existió una "unidad de voluntades con el señor [Vicente] Betoret, que ahora reniega del señor Medina y Alfonso Rus y de los que Benavent declara que comían habitualmente y que se reparten dinero de comisiones. Por eso no es extraño que Thematica trabaje en Moncada y Vilamarxant", ha explicado el Fiscal.

Sobre estos trabajos, "se ha acreditado hasta la saciedad que todos los trabajos realizado por Thematica Events para Moncada y Vilamarxant se han realizado. Betoret no se acordaba, solo se acordaba que él no había pagado. La fiesta él no la pagó. La fiesta no la paga el PP, como dice la Guardia Civil", ha señalado el representnte de la acusación pública.

De Thematica Events ha recordado que venía de "facturar 1,7 millones a la Fundación Jaume II el Just (donde estaba contratado Benavent). Una fundación que ha supuesto un descalabro de 9 millones que han tenido que asumir los ciudadanos de la Comunitat Valenciana". Y cuando Benavent fue elegido gerente de Imlesa "Thematica pasa a facturar a Imelsa". Al respecto, el fiscal ha recordado que Benavent confesó que fue elegido "gerente de Imelsa porque soy un gran recaudador para el partido. Burgos me enseña como negociar con las empresas el 2 o 3%. Y gracias a esta habilidad me nombran gerente de Imelsa", ha recordado el representante del Ministerio Público.

El fiscal anticorrupción también ha defendido la plena validez de los audios que grabó durante años el exgerente de Imelsa y autoconfeso "yonqui del dinero", Marcos Benavent, y que dieron pie al caso Taula. "La trazabilidad de los audios está garantizada. Solo hay unos audios, con independencia del soporte; nadie pone en tela de juicio que existan otros distintos", ha insistido el fiscal, quien ha subrayado que "la Guardia Civil contrastó siempre las grabaciones con el testimonio de Benavent y con la búsqueda de pruebas".

Y ha recordado que "las declaraciones iniciales de Benavent gozaban de gran fiabilidad. Él nunca dijo que los audios no se correspondiesen con lo grabado, y explicó que las hacía y las conservaba como seguro de vida, por si le pasaba algo, en ningún caso dijo haberlas manipulado, solo que borró lo que consideró intrascendente, pero eso no es manipulación alguna".