Cuándo y cómo se está llevando a cabo del nuevo Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia provocó este martes un nuevo choque entre el PP y el gobierno provincial. Los 'populares' achacaron al ejecutivo formado por PSPV y Compromís "nuevos retrasos" al señalar que este programa lleva "medio año de retraso" e indica las alegaciones del Ayuntamiento de Salem como un nuevo giro a la manecilla de los plazos.

“El plan tenía que haberse iniciado en enero y estamos a junio", espetó el portavoz del PP en la corporación provincial y alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, quien alertó que se está perdiendo “un tiempo clave para que puedan llevarse a cabo inversiones proyectadas para los municipios, antes de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo del 2023". "Con plazos tan ajustados es prácticamente imposible llegar a tiempo, la falta de gestión es una constante en la Diputación de Valencia", criticó el dirigente 'popular'.

Sin embargo, en la Diputación de Valencia niegan la mayor. Aseguran que en estos momentos el Plan de Inversiones se encuentra en la fase de presentación y licitación de proyectos que se hace en su mayoría desde los propios ayuntamientos. Además, indican, que cuando se presentó el plan se anunció que los ayuntamientos podrían visar ellos mismos con sus técnicos los proyectos, por lo que se licitaría aún más rápido.

Es más, insisten en que el plan de inversiones es bianual por lo que consideran que existe todavía tiempo de sobra y replican que no se puede ejecutar desde el principio sino que en un inicio se ha de presentar proyectos. "La media de revisión de proyectos ha sido de dos días", contestan fuentes de la Diputación de Valencia ante las palabras de Mompó.

No obstante, Mompó criticó también que el equipo de gobierno no aceptara “en ningún momento” las aportaciones de su grupo para la elaboración del nuevo Plan de Inversiones. “En 2021 estuvimos meses poniéndonos a disposición del equipo de gobierno para explicar nuestras propuestas sobre el nuevo plan, ya que el anterior fue muy farragoso y su baja ejecución lo demuestra, pero rechazaron nuestra colaboración”, explicó el portavoz popular, quien apuntó que “según la liquidación de 2021, la ejecución no alcanzó el 14%": 9 millones de 67.

Pero el nivel de ejecución no es la única queja que vertió el presidente provincial del PP sobre el plan de la corporación que dirige Toni Gaspar. Así, protestó porque, además, “el reparto de financiación del plan se ha hecho en base a criterios ideológicos, como pedir como requisito un plan de igualdad municipal". "Benefician a los ayuntamientos que ejercen mayor presión fiscal en los vecinos”, añadió.