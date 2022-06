Crisis energética, crisis logística, inflación… ¿nos encontramos en uno de los peores momentos económicos de las últimas décadas?

No me preocupan tanto las disrupciones en el suministro de las que tanto se habla, porque esos serán seguramente problemas temporales que cambien los precios de los bienes del consumo durante un tiempo. Lo que importará más a largo plazo es que los bancos centrales, sobre todo el de Estados Unidos, han ido acuñando bastante más dinero de lo normal. Y se habla del 7%, 8 %, 10 % de aumento. Y esas tasas de crecimiento, quizás no inmediatamente, aumentarán los precios, por lo que habrá una inflación persistente del 8 %-10 % como poco.

¿Y cómo nos afectará esta subida de la inflación?

Hay muchas quejas políticamente hablando y hay protestas por los efectos que puede tener. Pero estos problemas serán de una naturaleza cortoplacista. Lo malo sería problemas más a largo plazo, como el cambio climático. Lo que importa es el largo plazo no tanto el corto.

Sin embargo, en el corto plazo tenemos la crisis en Ucrania, ¿qué efectos va a tener en Europa y cómo la UE puede paliar la actual situación económica?

Probablemente, haya un incremento en la tasa de inflación como en Estados Unidos, pero menos, porque, por lo que yo sé, los bancos nacionales no han acuñado tanto dinero. No sé lo que se podría hacer para grupos de personas en concreto. En mi país, en Noruega, nunca hubiéramos permitido que personas cayesen más abajo de lo que se podría considerar una red de seguridad relativa. Para mí, el problema principal es la disparidad de rentas entre los países. Eso me inquieta.

No obstante, teniendo en cuenta el contexto actual de crisis tras la pandemia y sus efectos, la guerra en Ucrania, etc. ¿Cuáles son los países occidentales que peor lo pueden pasar a corto plazo?

Esos problemas están sucediendo en cualquier país. Pero son de menor importancia que lo que está sucediendo en el África subsahariana, por ejemplo. Para mí, como estudioso de las desigualdades en los ingresos, es a lo que se debería prestar más atención, lo que tiene más peso. El hecho de que los ciudadanos de un país puedan ganar 500 dólares al año es sencillamente increíble. Me cuesta pensar en problemas que son de personas con una escala salarial más alta.

Pero dada la complicada situación actual, ¿se puede pensar en una mejora económica, tanto en Europa como en el mundo, a corto plazo o vamos hacia el largo?

No veo cómo alguien puede prevenir esto y es algo que no me gusta hacer. No me gusta hablar sobre lo que es imposible de prever. Y, como esto es un caso difícil de predecir, permítame que no lo intente.

En España, igual que en otros países, se encuentra en el foco el debate de las pensiones. ¿Es aplazar la edad de jubilación la solución más eficaz para la sostenibilidad?

Estás preguntando a alguien que nunca se quiere retirar [se ríe]. Soy reacio a sugerir una solución que pueda dañar a un grupo de personas, sobre todo a aquellas con unos ingresos más bajos. Los países tienen que plantearse medidas para aliviar la situación de ciertos grupos sin perjudicarles. Es algo a considerar. Tengo colegas en Bergen, en la escuela de negocios, a quiénes les obligaron a retirarse por cumplir 70 años y estaban enfadados. Y son de los catedráticos más productivos de Noruega. Este tipo de solución nunca ha tenido sentido para mí.