Montserrat Calleja: "Hay que desmitificar la carrera científica, no es para genios sino para gente trabajadora"

A Montserrat Calleja se le nota en la voz el entusiasmo. Hace apenas una hora ha sabido que es la galardonada en la categoría de Nuevas Tecnologías de los XXXIV Premios Jaume I, "estoy contentísima, es un honor y una sorpresa. Con los buenos científicos que hay en España esto una no se lo espera, era un día normal y corriente", señala a Levante-EMV. Dice que tras el esfuerzo diario y de muchos años, este premio "no es solo para mí, sino para todo el equipo, los científicos trabajamos en equipo".

¿En qué están trabajando ahora? El desarrollo de sensores nanomecánicos permite que puedan detectar de manera precoz cánceres y otras patologías infecciosas.

Ahora mismo trabajamos en cáncer de mama, detectarlo a través de test en sangre, de manera que detectamos cuando el tumor es pequeño y aún no es visible por mamografía para poder tener una alerta en sangre y seguimiento cercano y fácil de tratar. La clave es hacer esos tumores que son invisibles, que son los más peligrosos, visibles y detectables con un análisis sencillo y no invasivo.

¿Cree que los avances de la tecnología pueden llegar hasta lugares que ni siquiera podemos imaginar?

Exacto, siempre que hay una tecnología nueva en cualquier campo, hay una revolución. Me encanta pensar que estos desarrollos tecnológicos que hemos descubierto los utilizarán otros científicos, oncólogos en este caso, para, gracias a la nueva herramienta, descubrir nuevos mecanismos. Esa fue la filosofía por la que nos embarcamos a crear empresas de divulgación de la tecnología, poniéndola al alcance de más científicos.

¿Le sorprende a sí misma los hallazgos que descubre?

El trabajo diario es apasionante y divertido. Pero yo siempre veo el vaso medio lleno, hay días de "¡Eureka!" y muchos tediosos, de machacar. Después de muchos años de trabajo, ver que un pequeño avance hace diez años, que en ese momento no lo veías tan relevante, te ha llevado a algo mayor, es como mirar hacia atrás y entender cómo todo encaja.

¿Qué ha aprendido en estos dos años de pandemia?

Creo que, entre otras cosas, colaborar con nuestros conocimientos era una responsabilidad, una obligación científica. Todo el mundo esperaba las vacunas y hemos sido conscientes de que ha sido posible desarrollarse en dos años por décadas de investigación. Ahora se ha aplicado toda esa generación de conocimiento.

Muy pocas mujeres llegan a ocupar altos cargos como científicas, ¿qué hace falta cambiar?

Es importante la corresponsabilidad real. Me sorprende a veces que las candidatas sean un porcentaje pequeño. Que todavía haya menos mujeres que hombres a pesar de todo el esfuerzo que se hace de visibilizar y comunicar. Creo que lo que hace falta es corresponsabilidad real en la pareja, es el apoyo, el compartir, el cuidado de los hijos en la pareja es importante. Yo no hubiera podido estar aquí si mi marido no hubiera llevado el 50 % de la carga familiar. Queda camino por hacer, pero creo que vamos por la ruta correcta.

¿Qué le diría a todas esas jóvenes que comienzan hoy a examinarse en Selectividad para acceder a la universidad?

Que piensen en la carrera científica. Ahora mismo lanzamos varias convocatorias para contratar a futuros científicos, para hacer la tesis doctoral y nos está costando. No llegan muchos curriculum, no se si la carrera científica esta alejada de las opciones o no se conoce el día a día. Se piensa que es una carrera muy solitaria y para nada es así, nos lo pasamos fenomenal trabajando en equipo. Hay que desmitificar la carrera científica, no es para genios sino para gente trabajadora y ya está.