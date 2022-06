El relevo total en la Sindicatura de Comptes obliga a las Corts a promover nuevos candidatos

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana va a sufrir una remodelación total. El actual Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, cumple seis años al frente de la institución y no podrá seguir en el cargo más allá del próximo 20 de junio. Si lo hace sería de forma interina y hasta la elección de su relevo. Y los otros dos síndics tampoco tienen ninguna posibilidad de seguir ya en el cargo.

En el caso de Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval acumulan un registro poco habitual en los cargos públicos, más de 18 años, ya que fueron elegidos por el pleno de las Corts en mayo de 2004. Francisco Camps acababa de llegar a la presidencia del Consell un año antes y no sumaba en el cargo ni 12 meses. Si el autogobierno acaba de cumplir 40 años, Miró y Perceval acumulan casi la mitad, dos décadas, como integrantes del triunvirato que dirige una de las instituciones emanadas del Estatut d'Autonomia y que es la encargada de fiscalizar las cuentas de la Administración valenciana. Miró ya fue con anterioridad presidenta de las Corts y consellera en tiempos de Zaplana y Perceval, presidente de la Diputación de Alicante.

Ninguno de los tres puede seguir en su actual cargo y solo está la posibilidad de que Cucarella pueda continuar, pero en ese caso como síndic raso, ya no como máximo responsable de la institución.

Esa es la esencia de un informe elaborado por los letrados de las Corts al que ha tenido acceso este diario y que conocerá este martes la Mesa después de que lo solicitara Compromís.

La coalición consideraba la posibilidad de que Cucarella pudiera repetir ya que de algunos preceptos de la ley del Síndic de Comptes, aprobada cuando Cucarella ya estaba en el cargo, se podía deslizar cierta ambigüedad y no acababa de quedar claro si Cucarella podía seguir o no, aunque en la Sindicatura de Comptes no tenían dudas de que sí agotaba el plazo. Pero antes de plantearse nuevos candidatos, el grupo parlamentario de Compromís quería tener la seguridad de que el actual Síndic de Comptes, al que promovió en su momento, era inelegible. Y así es, no puede salir elegido de nuevo.

El informe recoge que en fecha 20 de junio de 2022, Cucarella habrá completado seis años en el cargo y, por tanto, alcanzado el tiempo máximo que incluye la ley. Le es aplicable la prohibición de renovación y no podrá ser proclamado candidato ni elegido, añade el informe. En el caso de Miró y Perceval ambos han cumplido, con mucho, los 12 años de plazo máximo que señala la ley actualmente en vigor.

Las Corts tendrá que nombrar un nuevo Síndic Major de Comptes para un período de seis años que no se podrá prorrogar.

Por ello, las Corts tendrá que nombrar un nuevo Síndic Major de Comptes para un período de seis años que no se podrá prorrogar. Para hacerlo, el nombramiento requiere del apoyo de las tres quintas partes del parlamento, es decir 60 diputados, por lo que el Botànic necesita el apoyo del PP o de Ciudadanos. O de los dos, ya que ambas formaciones avalaron los nombramientos en la anterior remodelación.

La elección se tiene que producir, dice la ley, teniendo en cuenta el principio de paridad, es decir que los miembros de un mismo sexo no podrán superar el máximo de dos. Con todo, el informe jurídico añade que en tanto no se proceda a la renovación por parte del pleno de las Corts de la Sindicatura de Comptes, los actuales seguirán ejerciendo las funciones según recoge la ley de 2017.