Richard J. Roberts: "A las farmacéuticas les gusta desarrollar medicamentos que mejoren los síntomas, pero que no curen la enfermedad"

El biólogo molecular británico Richard J. Roberts, Premio Nobel de Medicina en 1993 junto a Philip Sharp, es uno de los jurados del los Premios Rei Jaume I que se entregan el martes 7 de abril en València. El trabajo del científico, que dirige actualmente las investigaciones del New England Biolabs Inc. en Estados Unidos, se centró en el descubrimiento de los "genes divididos” (split genes), algo que permitió "interpretar correctamente el genoma humano". Por ello, ha recibido importantes reconocimientos como el Golden Plate Award, de la American Academy of Achievement en 1994; el Convocation Award, de la Universidad de Sheffield, en 1994; y el Faye Robiner Award, de la Ross University en 1994.

Primero la pandemia de coronavirus, ahora la viruela del mono. ¿Estamos yendo hacia un futuro de pandemias en el que la humanidad tiene que aprender a vivir con estas enfermedades y virus globales?

Sí. Creo que la viruela del mono no es un buen ejemplo porque los casos son bastante limitados. No está claro que sea infecciosa de la misma manera que el coronavirus. Por eso, la mayoría piensa que es poco probable que haya una pandemia de viruela del mono. Pero, en lo que respecta a la covid, se trata de un ejemplo de otro tipo de virus de la gripe y vamos a tener que tratarlo de la misma manera. Una de las cosas buenas es que, gracias a la reciente tecnología de ARN mensajero (ARNm), hemos mejorado tanto la fabricación de vacunas que deberíamos ser capaces de proporcionar una buena cantidad de protección mediante ellas, siempre que podamos convencer al público de la necesidad de vacunarse. Esto es algo que no hemos hecho muy bien, porque hay teóricos de la conspiración que han aprovechado las redes sociales para difundir mucha información falsa sobre la ciencia. Tenemos que trabajar para evitar que destruyan la fe del público en la ciencia. La ciencia es buena, las teorías de la conspiración no lo son.

¿El coronavirus ha demostrado que las vacunas son la mejor herramienta contra las enfermedades contagiosas?

Creo que hay dos cosas importantes. Una es que las vacunas ayudan a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, las mascarillas también, pero depende de cómo sea el contagio. En el caso del coronavirus, es respirando, gritando, estando en condiciones donde el aire se contamina con las partículas del virus. Las vacunas pueden ayudar, pero no pueden detenerlo y, por el momento, no está claro que lo vayan a detener, aunque ahora se están desarrollando vacunas que tal vez puedan ponerse en la nariz y que detendrán el virus cuando intente entrar en las células de la nariz. Si eso es posible, será bueno. También hemos desarrollado fármacos para que, si se contrae, se pueda tomar rápidamente un medicamento que garantice que los efectos no sean tan graves. Tenemos cosas similares para la gripe. Si permitimos que la ciencia progrese, podremos combatir estas enfermedades y las futuras con bastante eficacia. Pero cuando hay gente que intenta fingir que la ciencia no funciona, algo que sucede en Estados Unidos en este momento con el Partido Republicano, esto va a ser un problema. No importa lo que digan por razones políticas, esos mensajes se transmiten por todo el mundo. Es muy triste para la humanidad.

¿Qué opina sobre depender únicamente de las compañías farmacéuticas para proteger nuestra salud?

Hay que darse cuenta de que a las compañías farmacéuticas les interesan los beneficios, tienen que ganar dinero. Hay cosas que son posibles con los productos farmacéuticos que no dan mucho dinero, pero no se puede confiar en las empresas para desarrollarlas. Los antibióticos son un buen ejemplo, porque curan enfermedades. ¿Cómo se puede ganar dinero cuando se vende un antibiótico, con un coste bajo, que cura la enfermedad y no hay que volver a tomarlo? A las farmacéuticas les gusta desarrollar medicamentos que mejoren los síntomas, que hagan que estos sean menores, pero que no curen la enfermedad. Así tienes que tomarlos para siempre y garantizas los beneficios. Por eso se necesitan sistemas nacionales de salud. Especialmente cuando se trata de curar enfermedades.

¿Los países en vías de desarrollo han vuelto a sufrir con la pandemia de coronavirus una exclusión farmacológica que pone en riesgo a toda la humanidad?

Esto es bastante interesante. Si me hubiera hecho esta pregunta hace un año o un año y medio habría dicho que sí, que al centrar las vacunas en las personas de los países desarrollados estamos causando problemas a la gente de los países en vías de desarrollo. Pero no estoy seguro de que eso sea cierto una vez que hemos descubierto que en los Estados Unidos hay suficientes personas que no se vacunan, que no se ponen mascarillas, que propagan el coronavirus a diestro y siniestro. No sólo es necesario tener los productos farmacéuticos, las mascarillas y otros elementos disponibles o buenas medidas de salud pública, necesitamos una población complaciente. Y en general, los ciudadanos de los países en vías de desarrollo han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos.

Casi 30 años después de recibir su premio Nobel. ¿Cuáles diría que son los principales avances que ha aportado su trabajo?

Fue un descubrimiento muy básico. Permitió interpretar correctamente el genoma humano, lo que parece ser bastante importante. En general, demostró que los organismos superiores como el hombre, los gorilas, incluso los peces o las plantas, procesan el ARN y traducen la información del ADN en el funcionamiento de las células de una manera diferente a las bacterias. Esto tiene implicaciones para cualquiera que intente comprender las formas de vida más avanzadas.

¿Qué importancia tienen las bacterias?

No se puede vivir sin ellas. Ayudan a digerir los alimentos, nos mantienen vivos, se comunican con el cerebro. Si matáramos a todas las bacterias que viven con nosotros, moriríamos.