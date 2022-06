Manolo Mata, exportavoz socialista en las Corts y que dejó su escaño y sus cargos recientemente para defender al presunto cabecilla del caso Azud, Jaime Febrer, ha cargado contra la instrucción de la causa por, entre otras cosas, el "gravísimo perjuicio" que le ha causado a su cliente las "filtraciones selectivas" que se han producido y que han provocado la "muerte civil" del acusado mientras se rechazaba levantar el secreto de sumario.

En un recurso de apelación depositado ante el juzgado de instrucción número 13 de València, Mata cuestiona asimismo el informe que el representante del Ministerio Público presentó tras un recurso previo del propio letrado en el que solicitaba el levantamiento del secreto de sumario. En este punto, afirma que "criminalizar reuniones o conversaciones con políticos, investigar a sus conmilitantes, familiares, próximos hasta la extenuación solo por ser políticos o estar vinculados a ellos" supone "una distorsión del procedimiento penal".

.

Por otra parte, Mata considera que no había "justificación razonable y objetiva de los sesenta y cinco autos dictados en cinco años declarando el secreto de las actuaciones, mientras se procedía a filtraciones selectivas de las actuaciones perjudicando gravemente la instrucción de la causa y generando indefensión en los investigados".

Como consecuencia, continúa el escrito de Mata, Febrer ha aparecido "en todos los medios escritos, radios y televisiones" como un "gran corruptor de partidos y funcionarios, que ha detraído millones de euros, que sobornaba a todo tipo de personas, que controlaba una extensa red de corruptos, dándose datos de operaciones, contactos, contratos, cuentas en el extranjero…que sólo pudieron trascender si la UCO o la Fiscalía las trasladaban, sin que él mismo pudiera defenderse pese a contar con elementos que demuestran que algunas de sus actuaciones han sido ya juzgadas judicialmente o sabiendo que tal como expone el Ministerio Fiscal en su informe de 19 de abril de 2019".

Además de lo que el exsíndic del PSPV llama "muerte civil" de su cliente, Mata añade que dichas filtraciones "no solo ponen en peligro la investigación" sino que "perjudican gravísimamente" la defensa de Febrer, "pues se ha convertido en un apestado al que cualquiera puede atribuir conductas indeseables", añade.

Así, para Mata "no se trata de analizar si ha habido delitos o no en las filtraciones" sino de "determinar el gravísimo perjuicio al derecho de defensa que esas informaciones han supuesto" para su representado. "¿Quién va a colaborar con su defensa aportándole documentación privada que acredite que los hechos no son como se manifiesta? ¿Quién va a querer que le relacione con el jefe de una banda de corruptos?", se pregunta.

Con todo, Mata exige la intervención de la sala para "ordenar que se levante el secreto de las piezas restantes" y "frenar esta investigación prospectiva que perjudica gravemente a muchísimas personas que ya han sufrido prisión y visto como su vida social ha sido arruinada, su prestigio destrozado, corriéndose el riesgo de que, de no hacerlo, este proceso inquisitorial no tenga fin y se añadan nuevas víctimas al ya sangrante listado de al menos sesenta, y que las víctimas puedan ejercer su derecho de defensa con todas las garantías".