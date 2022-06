«Es millones de veces más difícil emprender aquí que en EE UU»

¿Qué es lo que más le ha costado a la hora de emprender?

Yo empecé a emprender cuando tenía 23 años, allá en 1998. En aquel momento era romper muchísimas barreras. Mi proyecto era de base tecnológica y no teníamos ningún sitio donde desarrollar la actividad. En mi familia no había tradición de emprendimiento y la formación también fue un hándicap para mí. Luego, a nivel cultural la sociedad no estaba por la labor de apoyar este tipo de iniciativas. Esto afortunadamente ha cambiado y todos apoyamos el emprendimiento. En aquel momento fue difícil por eso. La edad no me acompañaba ni el género ni lo que queríamos desarrollar, que era diagnóstico genético basado en la secuenciación de ADN. Aquello era como algo extraño y no sabíamos cómo iba a reaccionar el mercado.

¿Se sintió minusvalorada por ser mujer?

Ahora lo recuerdo con cariño, pero algún cliente cuando ya estaba todo listo para firmar el contrato me dijo: «Bueno ya está todo claro. Ahora que venga tu jefe y firmamos el acuerdo». Eso me ocurrió cuando yo era la consejera delegada, presidenta del consejo de administración, directora técnica y directora general.

¿Es más complicado emprender aquí que en países como Estados Unidos?

Es mil millones de veces más complicado emprender aquí que en Estados Unidos. Es mucho más difícil porque el dinero para invertir es algo escaso. Además, en países como Estados Unidos están culturalmente más preparados para invertir y te dan más oportunidades. Culturalmente nos llevan mucha ventaja.

¿Hace falta más inversión en España?

Hace falta más inversión en las fases iniciales de las empresa emergentes. Necesitamos más casos de éxito para ganar la confianza de los inversores y que se sientan cómodos con las empresas de base tecnológica.

¿Cómo ve el sistema educativo valenciano?

Yo creo que las universidades valencianas y el sistema en general forman a personas con mucho talento. Otra cosa es que culturalmente estemos formando a nuestro futuros científicos o tecnólogos para que emprendan en el caso que se encuentren con una buena oportunidad. Valencia es una región que genera mucho talento, pero que le cuesta retenerlo. Deberíamos recibir más apoyo institucional.

¿Es un talento que tiene que emigrar?

Sí porque encuentran fuera lo que no hay aquí. Yo reivindico que tengamos más y mejores espacios para incubar proyectos y para acelerarlos con el objetivo de que se creen empresas que den trabajo. Las universidad es tan preparadas para generar talento.

¿Usted que estudió?

Yo estudié biológicas. Acabe en el año 96. Tuve la gran fortuna de entrar a trabajar en proyectos de secuenciación de genomas enteros. Trabajaba con técnicas disruptivas y eso fue el germen de mi primera empresa, que surgió para aprovechar esas tecnologías tan novedosas.

¿Va Valencia camino de convertirse en una referencia en biotecnología?

Valencia es hoy en día un referente en biotecnología. Es un polo de desarrollo importantísima de diagnóstico genético. En esta tierra han crecido empresas biotecnológicas que abordan entre el 20 y el 25 % del diagnóstico genético que se hace en toda España.