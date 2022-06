Con la mirada en la seguridad y la recuperación del paciente para tratar el cáncer colorrectal

Sus aportaciones en el tratamiento quirúrgico del cáncer con el desarrollo de nuevas técnicas mínimamente invasivas, su programa de formación «sin precedentes» y «sus demostraciones con ensayos con múltiples pacientes de la seguridad y ventajas de la cirugía laparoscópica del cáncer colorrectal». Estos han sido algunos de los motivos que han llevado al jurado de la 34 edición a otorgar «por unanimidad» el Premio Jaume I de Investigación Médica de 2022 al profesor Antonio de Lacy Fortuny (Barcelona, 1965), doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona y actual jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal en el Hospital Clínic de Barcelona.

En concreto, con su investigación demostró, por primera vez, la idoneidad de utilizar la cirugía laparoscópica —una alternativa mínimamente invasiva que se realiza a través de pequeñas incisiones en el abdomen— en el cáncer, la implementación del abordaje transanal en el tratamiento del cáncer de recto y describir las bases de la respuesta hormonal en la resolución de la diabetes tipo 2 tras cirugía bariátrica. A esta trayectoria se suma también su labor docente, en la que destaca el desarrollo del mayor portal de educación digital en cirugía del mundo, Advances in Surgery Channel, con acceso gratuito a más de 1 millón de usuarios de más de 100 países. Así, mediante su trabajo de captación de fondos y mecenazgo, acumula aportaciones al sistema público por valor superior a los 25 millones de euros.

Por todo ello, ha recibido distinciones como ser Honorary Fellow por el American College of Surgeons y la American Society of Colon and Rectal Surgeons, International Ambassador por la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, el Premio Ramon Llull, la Medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari de la Generalitat de Catalunya o el Premio Lino Torre a la Investigación Quirúrgica.