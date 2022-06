La Comunitat Valenciana puede presumir de ser la comunidad autónoma con más playas con banderas azules de todo el país. Este distintivo reconoce la calidad no solo del agua y del arenal o el entorno, sino también de los servicios ofrecidos en los arenales. La calidad de las playas valencianas la convierten en el destino favorito de muchos turistas extranjeros que deciden apostar por la Comunitat Valenciana para pasar sus vacaciones al sol disfrutando del Mediterráneo. Motivos no les faltan: enclaves turísticos llenos de historia, naturaleza, buen tiempo y gastronomía. Sin embargo, parece los responsables de la guía con la mejores 40 playas de Europa que acaba de realizar el periódico The Guardian en Reino Unido no coinciden con los miles de turistas británicos que este fin de semana, por ejemplo, han decidido pasar unos días en la Comunitat Valenciana.

El diario británico ha reducido a seis el número de playas recomendadas en España y ninguna de ellas está en la Comunitat Valenciana. Ni rastro de los arenales de las provincias de Castellón, Valencia o Alicante. La costa valenciana parece que no ha llamado la atención a los editores de The Guardian que sí han decidido incluir por ejemplo algunas playas bastante próximas, como la de Calblanque, en Cartagena. El listado de las seis playas recomendadas por The Guardian en España La recomendación del diario británico es diversa y atañe tanto al norte como la costa mediterránea. Ses Illetes, en Formentera

Torimbia, en Asturias

Carnota, en Galicia

Cala Trebalúger, en Menorca

Sopelana, en el País Vasco

Calblanque, en Murcia