La C. Valenciana abandona los "peores" servicios sanitarios y adelanta a Madrid y Cataluña

La Comunitat Valenciana ha salido en 2022 de la cola de las comunidades autonómas con «peores» servicios sanitarios al escalar tres posiciones respecto a 2021 y situarse entre las que tienen unos servicios «deficientes», según el informe de este año realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que otorga a nuestro sistema de salud un total de 72 puntos, frente a los 95 del País Vasco, que es la autonomía con los mejores parámetros. Una diferencia de 23 puntos.

Incluso se ha ganado una posición respecto al ranking del último año prepandémico, pues en 2019 se situaba en el puesto 13 y en el último informe sobre los servicios sanitarios de las CC AA se coloca en la posición 12, adelantando a Madrid (71 puntos), Andalucía (70), Canarias (66), Cataluña (66) y Murcia (63). Hace más de una década, en 2010, ocupaba el farolillo rojo de la tabla autonómica. En 2018 era la penúltima.

Para elaborar el informe, la Fdasp ha tenido en cuenta diferentes parámetros. Además del presupuesto del que dispone cada comunidad, analiza el número de camas, quirófanos, médicos de atención especializada, de Atención Primaria y Enfermería por cada 1.000 habitantes y atiende al coste que supone el alta hospitalaria, las urgencias, la cirugía mayor ambulatoria o el gasto farmacéutico, así como el dispendio medio en sanidad privada.

Tras constatar un «empeoramiento generalizado» del sistema de salud debido a «la falta de esfuerzo inversor», las diferencias entre las diferentes comunidades son notables y muy dispares, tanto en presupuestos como en número de facultativos y en grado de satisfacción de los pacientes. El informe evidencia para todas las autonomías las esperas "intolerables" en Atención Primaria, así como los recursos "insuficientes". Lo mismo sucede con las "carencias de recursos humanos o el déficit de camas hospitalarias".

Así, en materia de financiación, la Comunitat Valenciana ocupa el puesto 12 con 1.553,14 euros en el presupuesto sanitario per cápita con datos de 2022. Está por delante de Madrid, la peor clasificada en este parámetro con solo 1.300,55 euros por habitante, y Cataluña, que dedica 1.456,45 euros al gasto sanitario per cápita. Andalucía también está por debajo con 1.388,86 euros. Por contra, aún se está bastante lejos de las cifras de País Vasco (1.991,21 euros), Asturias (1.975 euros) y Navarra (1.915,56 euros). Son los tres territorios con los mejores servicios, teniendo en cuenta que son los más inversores. La C. Valenciana tiene un déficit inversor de 438 euros si se la compara con el País Vasco.

En cuanto a las camas por cada 1.000 habitantes, la Comunitat Valenciana es la antepenúltima con 2,65, solo en mejor situación que Castilla-La Mancha (2,63) y Andalucía, la peor con 2,33.

Madrid, la de menor presupuesto per cápita, es la que tiene la tasa más baja de médicos de Atención Primaria por habitante, un 0,65. La C. Valenciana ocupa el puesto once con un 0,7, al igual que Asturias y Andalucía. La que tiene más facultativos es Castilla y León con 1,1, y la que menos Baleares con 0,56. Respecto a las profesionales de Enfermería por cada millar de habitantes, la tasa se sitúa en el 0,62, frente a la 0,5 de Madrid, que es la peor. La Rioja tiene un 0,91 siendo la mejor situada en este parámetro de personal respecto a la población.

En cuanto al gasto farmacéutico en recetas, los valencianos desembolsaron 288,5 euros de media per cápita en 2021, destacando una subida del 3,5 % respecto a 2020. Al gasto farmacéutico en los hospitales se destinaron 201,82 millones con una subida de casi el 10 % debido a la pandemia, principalmente. La Comunitat Valenciana es de las autonomías que más incrementaron este dispendio, solo superada por Cataluña (10,8 %) y Castilla-La Mancha (11,7 %).

El documento también recoge el grado de satisfacción de los ciudadanos de los servicios sanitarios que reciben. Los valencianos dan casi un notable (6,82 puntos), a sus servicios sanitarios, mientras que un 86,8 por ciento de los ciudadanos que eligen la sanidad pública consideran que la atención recibida fue buena o muy buena. La puntuación más baja a sus servicios sanitarios la dan los canarios con un 6,1 sobre 10, seguida de catalanes y andaluces (6,4).

Asimismo se pone el foco en las listas de espera. En este punto, el 10 % de los valencianos afirma que cuando pide cita en Atención Primaria se la dan en 24 horas. Es de los porcentajes más bajos junto con Madrid (6,4 %) y Baleares (5,5 %). Por contra, un 54,7 por ciento de los navarros logra ir al médico al día siguiente de pedirlo. La demora media para entrar en quirófano para una operación se sitúa en 100 días, mientras que para ver al especialista se deben esperar 95 días de media en la Comunitat Valenciana.

Precisamente, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha abierto una queja de oficio para investigar la información que difunde Sanidad sobre las listas de espera de consultas externas de atención especializada y pruebas diagnósticas, así como de intervenciones quirúrgicas para cada paciente.