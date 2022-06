Un “cambio de paradigma” para un “feminismo de vanguardia”. Son las bases que rigen el anteproyecto de la Ley Valenciana de Igualdad que presentó ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, una norma que, según calificó la también responsable de Políticas Inclusivas, es un ejemplo de “ecofeminismo”, “sitúa a los cuidados en el centro” y “no solo afecta a las mujeres sino también interpela a los hombres”. “No se trata de ser la mitad del pastel, sino de hacer una tarta nueva”, expresó gráficamente.

Entre las numerosas y transversales medidas sobre las que prevé tener efecto el proyecto legislativo, Oltra indicó que este plantea dar una hora extra de permiso a los hombres que trabajen en la Generalitat y que tengan reducción de jornada para la crianza de menores. Es, indicó, una forma de ganar en “corresponsabilidad” y evitar que las tareas de cuidados recaigan siempre en ellas. Es decir, ofrecer una discriminación positiva para que sean ellos los que asuman estas labores dentro de las posibilidades que tiene la política autonómica de implantarlas, entre sus propios trabajadores.

El anteproyecto, en situación de momento de borrador a la espera de salir a exposición, afectará también a los hospitales y centros escolares públicos. En el texto se propondrá el fin de las externalizaciones para los servicios de limpieza, lavandería y comedor de estas instalaciones e “internalizarlos”, esto es, que quienes llevan a cabo estas labores formen parte de las plantillas públicas. “No es casual que estos servicios, los más feminizados, estén externalizados”, justificó la vicepresidenta del Consell.

Cómo se hará, si a partir de una subrogación del personal laboral o a partir de nuevas bolsas, es un asunto que no se planteará en la ley sino que se desgranará en el futuro aunque indicó que tendrá que ser “cumpliendo el derecho laboral como se hace cualquier proceso de internalización”. “Se hará como se ha hecho el resto de las reversiones”, explicó.

Mismo objetivo (el de evitar las externalizaciones de servicios de limpieza o lavandería) pero sin la posibilidad de la vía DOGV al no ser de gestión pública está sobre el sector turístico. En este caso, la herramienta que prevé utilizar el Consell será a partir de las posibles ayudas públicas a las que no podrán tener acceso aquellas empresas hoteleras que no tengan dentro de sus propias plantillas al personal de limpieza. Es una medida pensada para las llamadas kellys.

No es la única medida en la que la ley utilizará el reparto de dinero público para fomentar ciertas prácticas acordes a la norma. Exigir la publicación de las tablas salariales por género y edad de las empresas de más de 50 trabajadores que pretendan optar a subvenciones o fomentar la semana laboral de 32 horas serán dos de los puntos indicados en este sentido. También precisó que habrá deducciones fiscales para la contratación de trabajadoras del hogar.

Dificultad en los plazos

El proyecto legislativo es amplio y por lo desgranado por Oltra afecta a varias materias y cuenta con medidas que, en algunos casos, más que acciones concretas son objetivos o planteamientos por desarrollar. Así, a falta de ver la letra sobre el papel, la ley prevé blindar la composición paritaria del Consell, incluir en el currículum escolar la educación afectivo-sexual, garantizar la información de las opciones de parto o fomentar la entrada del género infrarrepresentado en puestos del ámbito profesional o educativo, entre otros aspectos.

Más allá de lo concreto y que tendrá que verse reflejado negro sobre blanco en el documento legal, la parte filosófica de la legislación expresada por la vicepresidenta del ejecutivo autonómico es que se trata de una norma “del feminismo de generación actual”. Esta referencia chocaría con el llamado feminismo clásico, más cercano al ala socialista, que ayer mostró su distancia y se desmarcó del texto al no haber participado en su redacción.

Que la ley camine como anteproyecto no le garantiza su aprobación en esta legislatura. Previsiblemente las Corts celebrarán su último pleno entre finales de marzo y principios de abril, como mucho, 54 días antes de que se celebren las elecciones, previstas para el 28 de mayo. En ese tiempo, la ley tiene que pasar por exposición pública, recibir las alegaciones del resto de conselleries, tener informes de las direcciones generales de Presupuestos y Función Pública, pasar por el Consell Jurídic Consultiu, el CES, el pleno del Consell y finalmente, votarse en Corts. “Vamos a intentarlo, pero si no es en esta, será en la siguiente”, resolvió por su parte Oltra.