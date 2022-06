La investigación policial por la violación grupal a dos niñas de 12 y 13 años cometida el pasado 16 de mayo en una casa abandonada del casco urbano de Burjassot sigue en marcha. Los agentes de la comisaría de ese municipio de l’Horta Nord buscan ahora a otros tres menores más por su posible vinculación en esta agresión sexual después de interrogar a los hasta ahora implicados en el caso.

Inicialmente, fueron arrestados un menor de 16 años por la violación individual de la menor de 12 años y otros cuatro de entre 15 y 17 por la agresión en manada de la niña de 13 años, detenciones a las que se sumaba esta misma semana la de un sexto implicado, un chico de 18 años que se presentó voluntariamente en la comisaría.

Sin embargo, para tres de ellos la acusación quedará archivada en los próximos días, después de las diligencias practicadas. La razón es que había dudas en la identificación tanto del joven de 18 años, quien ya ha aportado las pruebas que lo exoneran y que certifican que no estuvo en la casa la tarde de las agresiones, como de otros dos de los menores acusados de la violación grupal.

De hecho, has sido la letrada que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de la niña que sufrió la violación en manada quien ha solicitado a las dos juezas de la causa –la de Paterna, en el caso del mayor de edad, y la de Menores de València, respecto de los otros dos– que retire los cargos contra los tres, ya que ha quedado acreditado que no fueron ellos los implicados, sino otros tres chicos.

De hecho, los nombres de esos tres nuevos sospechosos ya fueron aportados en su declaración ante la Policía Nacional por uno de los menores que sí participó presuntamente en la violación grupal.

De hecho, ese inculpado aportó las identidades de esos tres menores de edad cuya detención está pendiente a raíz de que exculpase a los dos detenidos para quienes ahora se pide el archivo de la causa. Así, el adolescente defendió ante la Policía que ellos dos ni siquiera estaban en la vivienda, ya que quienes sí estaban son los otros tres.

El baile en las identificaciones obedece, en buena medida, a que las agresiones se produjeron en el sótano de la casa, donde apenas había luz, y que la menor realmente solo había visto a las claras al joven con quien había quedado, ya que los demás se fueron sumando cuando ya la tenían en esa estancia de la casa.