La entrega de unos premios de la federación valenciana de la UGT sirvió ayer al PSPV para reivindicarse en su agenda feminista con la lucha contra la prostitución como punta de lanza. La voz cantante la llevó la exvicepresidenta Carmen Calvo, galardonada por el sindicato, y que fue arropada por la plana mayor de los socialistas valencianos, presentes en primera fila, incluido el president Ximo Puig.

Su discurso, igual que el de las representantes del sindicato más afín a los socialistas, no solo fue una arenga a favor de las medidas abolicionistas sino que sirvió también de conjura en torno al debate de fondo en el que las izquierdas chocan por las políticas de igualdad. Es el llamado feminismo ‘clásico’ vinculado al PSOE frente al asociado con la agenda queer, más próximo al espacio podemista. «La izquierda que nosotros representamos tiene la bandera de los derechos y la libertad», expresó Calvo.

El último choque es el de la prostitución, con tensiones entre los grupos que sostienen al Gobierno en Madrid y en el propio seno del Consell. De ahí la mención directa durante su intervención a la consellera de Justicia, departamento que propone multas para clientes y prostíbulos y ante el que las vicepresidencias de Compromís y Unides Podem han presentado alegaciones. «Gabriela Bravo y yo somos un tándem para pelear contra la prostitución», señaló.

No fue el único guiño que recibió la responsable de Justicia, que también contó con el calor de las portavoces del sindicato, mientras Calvo continuó con sus loas a la formación. Así, destacó que el feminismo valenciano «tiene un gran espacio en el feminismo español». Fue otro espaldarazo a la federación que impulsó la enmienda en el Congreso Federal del PSOE reclamando la ley para la abolición de la prostitución en esta legislatura que se convirtió en el embrión del debate en el Congreso.

La presión sobre los botones pulsados en la cámara baja todavía pervive. El ‘no’ a la tramitación para cambiar el Código Penal de grupos que apoyan al Gobierno en el parlamento español (por ejemplo, ERC, Junts y también Compromís) le sirvió el calificativo de «debate bochornoso» que llegó, además, de un «espacio del que no nos lo esperábamos». Y añadió: «Pareciera una modernez decir que la prostitución está ligada a la libertad».

Un día antes, como ejemplo de esta división, Mónica Oltra llamaba con la presentación del anteproyecto de su ley de igualdad «feminismo de generación actual». Esa norma genera ya fricciones, aunque de momento no tan sonados como los que hay en torno a la prostitución.

Rechazo a los regulacionistas

«No todo nace hoy», replicó Calvo 24 horas después que incluyó en esa expresión la prostitución. Así, se remitió a su origen: «Viene de la discriminación y subordinación de la mujer durante toda la historia». «Toda la explicación histórica para que ahora la blanqueemos en un momento», enfatizó de nuevo su rechazo a las posiciones de los grupos ‘regulacionistas’ para añadir que «hasta el PP que de normal está de perfil con la igualdad ha apoyado la abolición».

Y como la prostitución es la punta de lanza, el tema de actualidad, pero no el único foco de tensión en este choque en el propio seno del movimiento feminista y las izquierdas, Calvo arremetió (sin mención expresa) contra la ley trans: «No vamos a aceptar definiciones de qué es o qué no es ser mujer». El duelo por aquella ley se lo acabó llevando Podemos y fue clave para que Calvo hable hoy con el prefijo ex sobre el cargo de vicepresidenta. Aquella batalla tiene réplicas más allá de los nombres concretos y el discurso de la recogida de un premio fue un buen ejemplo de ello.

No ha acabado de convencer en la parte socialista del Consell el anteproyecto de la Ley de Igualdad presentado el jueves por la vicepresidenta y responsable de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y colgado ayer para su exposición pública.

En este sentido, uno de los organismos que se desmarcan su rechazo es precisamente uno de los que forman parte del departamento de Oltra: el Institut de les Dones que dirige la socialista Maria Such.

Fuentes de esta institución se desmarcaron del texto tras leerlo una vez publicado en la web de la conselleria. Que para conocer su contenido tuvieran que esperar a que estuviera libre su acceso para todo el mundo ya es un indicativo de las quejas que trasladan desde la dirección general que forma parte el instituto citado.

Más allá de que las críticas a que el texto ha sido elaborado «de manera unilateral» y «sin negociación» con esta institución que se presupone clave en la igualdad entre hombres y mujeres, aseguran que tampoco comparten «el fondo del texto tal y como se ha publicado hoy».

Así, estas fuentes de la institución expresan que se estudiará con detalle el documento pero indican que en términos generales el anteproyecto de ley presentado (y que apurará los trámites para poder salir adelante antes del final de la legislatura) no cumple con las funciones que se esperan que son «la igualdad de hombres y mujeres» y «acabar con cualquier discriminación por razón de sexo» un choque que se mantiene con las definiciones de género.

La creación, por ejemplo, de un Consell Valencià de les Dones y otro por la Igualtat de Gènere es, por ejemplo, uno de los aspectos que consideran conflictivos.

El Institut de les Dones se desmarca de la ley de Igualdad

El organismo dependiente de la Vicepresidencia no comparte el fondo del texto legal

D.a.San José. València