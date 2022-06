Més cuestiona el escrito de la Fiscalía sobre Oltra y lo atribuye al "ambiente político y mediático"

El escrito de la Fiscalía que atribuye a Mónica Oltra un supuesto plan para ocultar los abusos de su exmarido no ha variado ni un ápice el apoyo sin fisuras de Més-Compromís a la vicepresidenta. El partido está dispuesto a "llegar hasta el final" para superar lo que considera una "persecución" que no se sustenta en hecho reales. La secretaria general del partido, Àgueda Micó, ha compartido las manifestaciones de la propia Oltra al rebajar a meras conjeturas el escrito firmado por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, que apunta a la existencia de indicios de hasta tres presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en el caso.

Micó ha ido un paso más allá al sugerir que el Ministerio Fiscal está actuando guiado por el ambiente político, mediático y social que se ha creado en torno al proceso judicial abierto y que, a su juicio, ha ido marcando determinados posicionamientos. "Lo que hace el Ministerio es sumar o agarrar del bagaje de lo que ya hay políticamente, mediáticamente y socialmente, pero lo que se ha de hacer es juzgar si los hechos con constitutivos de algún tipo de delito", ha apuntado la dirigente valencianista. Micó ha defendido que Més no se puede basar en las "conjeturas" de la Fiscalía sino en "el trabajo que se hace de verdad" y que todavía no se ha juzgado. "Queremos que Mónica tenga la capacidad de expresar lo que ha pasado realmente en su conselleria", ha ahondado.

La lideresa de Més-Compromís ha atribuido las acusaciones en torno a Oltra a una "persecución política y judicial" de la extrema derecha, de quien ha dicho que "no puede quitar y poner cargos de Compromís". Micó cree que la Fiscalía puede haberse visto influida por el clima creado sobre el caso, pero ha insistido en que el partido "debe basarse en los hechos que han pasado y no en indicios o prejuicios", convencida de que el trabajo de la Conselleria de Políticas Inclusivas "no ha ido nunca en contra de ninguna persona que está en centros de menores"

En una pausa durante el Consell Nacional de Més-Compromís que se celebra hoy en el Complejo Cultural de La Petxina de València, la secretaria general ha recalcado que su formación está acostumbrada a trabajar bajo presión y que seguirá haciéndolo "aunque hayan imputaciones judiciales". Sobre el futuro de Mónica Oltra, Micó asegura que la vicepresidenta "se ha ganado el derecho de ser lo que ella quiera" y que puede elegir el camino que desee de cara a las próximas elecciones. La dirigente asegura que la línea roja con Oltra es la misma que se ha seguido con todos los cargos públicos sobre los que se tiene la certeza de que han desarrollado un buen trabajo y ha recordado que "todas las querellas de extrema derecha han acabado demostrando inocencia de nuestros cargos". "No podemos consentir que la extrema derecha marque la línea política y estratégica de Compromís", ha remachado.

Durante el Consell Nacional, Més ha abordado la puesta en marcha de toda la maquinaria electoral a falta de un año para las citas con las urnas. Micó ha apostado por un Botànic III y ha dicho en ese sentido que Compromís "es fundamental" para que que el gobierno continúe por la senda "feminista, ecologista y transformadora".