El duro informe de la Fiscalía no mueve a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, un milímetro de su posición. Insiste en que no hay nada deshonesto o ilícito en la gestión que la conselleria que dirige realizó del caso de los abusos sexuales a una menor por los que fue condenado su exmarido y asegura que el informe de la fiscalía no cambia nada.

Un escrito que, según la también lideresa de Compromís, se basa en elucubraciones y conjeturas. Oltra rechaza cualquier planteamiento que pase por una posible dimisión o por apartarse momentáneamente de la actividad institucional mientras se esclarece el caso. Y también evita ponerse cualquier línea roja. Porque la única línea roja es la verdad, dijo ayer. «Y tenemos un problema en este país cuando la verdad resulta inverosímil». Pero el informe de la Fiscalía es contundente. Atribuye a la vicepresidenta un plan para ocultar los abusos de su exmarido y recoge la existencia indicios de hasta tres presuntos delitos, los de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Un informe que está firmado, además, por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, y cuyo tono, asegura Oltra, le ha sorprendido. En un momento de su comparecencia tras el pleno del Consell, Oltra sí dijo que el informe del fiscal era relevante como lo es la propia institución del ministerio público. «No le estoy quitando importancia pero el escrito no se puede sostener sobre elucubraciones y conjeturas», aseguró. «No ha cambiado nada y menos después de leer el informe del fiscal», añadió. Preguntada sobre donde sitúa la línea roja, después del escrito de la fiscalía, que le llevara a asumir responsabilidades políticas, la vicepresidenta del Consell responde que está en la verdad porque «no hay ningún acto deshonesto, ni ilícito; la verdad es la línea roja», insistió. Se siente arropada por el Consell Respecto al apoyo de sus compañeros de gobierno asegura que se siente arropada y que acomete este proceso con paciencia. Oltra sostiene que es imposible que todos los funcionarios de la conselleria mantuvieran unánimemente la misma posición para protegerla a ella. «Lo que dice el fiscal es que 13 personas han mentido al juez para protegerme a mí. Pero yo no sé lo que piensa cada uno de ellos, si les caigo bien o no porque cada uno es de su padre y de su madre y a la mayoría ni los conozco, pero son personas con 20 años al servicio de la Administración y se está cuestionando su profesionalidad», lamenta. «Cuando la verdad se convierte en increíble este país tiene un problema, no tiene solo un problema de extrema derecha, la misma que se está manifestando en la calle (ayer varias personas gritaron ‘Oltra dimisión y mostraron una pancarta a la salida del pleno del Consell), pero si para la fiscalía es imposible que 13 personas actuaran con libertad tenemos un problema, un problema de defensa democrática», añade. «Hay 13 personas encausadas a las que se les cuestiona su palabra y las acusaciones se deben sustentar sobre hechos, evidencias y pruebas, no sobre conjeturas ni elucubraciones». «En lugar de pensar que hay una gran conspiración qué tal si concluimos lo más sencillo, que es que no se equivocaron», señala. El escrito remitido por la Fiscalía a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) estima que este órgano es competente para instruir el caso del presunto encubrimiento y afirma que se deduce «una directriz para ocultar y desacreditar los abusos de su ex a la menor». Las reacciones a la situación judicial de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, fueron ayer numerosas. La diputada socialista y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo aseguró en València que quienes se dedican a asuntos públicos tenemos que estar inmaculados». «Cuando la justicia se pronuncie, cada cual debe saber cuáles son los estándares de exigencia de su partido, y los de mi partido son muy altos», aseguró. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló también en València que Oltra, debería aplicarse «la coherencia que pedía a otros políticos del PP, a Paco Camps y a Rita Barberá», en alusión a su etapa en la oposición. Ayuso intervino en un acto invitada por la patronal valenciana. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, señaló, respecto a la situación de la vicepresidenta que tiene «un respeto absoluto a la justicia». «Acusa a todos los demás» «Uno de los errores que comete Oltra, no sé si deliberado o no, es acusar a todos los demás de una cacería», asegura el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón. La portavoz adjunta del PP en las Corts Elena Bastidas cree que la vicepresidenta está «agotada, desacreditada y en un callejón sin salida». Bastidas señala que, pese a que la Fiscalía le atribuye a Oltra los delitos de prevaricación, omisión del delito y abandono de menores esto «parece no ser suficiente para que Ximo Puig reaccione y la destituya». La síndica de Cs, Ruth Merino, ha pedido a Oltra, que deje su cargo porque «ha dejado de ser ejemplar y ha mentido a todos los valencianos». Calvo: «Los que nos dedicamos a lo público hemos de estar inmaculados» Ayuso asegura que la vicepresidenta debería aplicarse la coherencia que pedía a Camps o Rita R.c.v. valència