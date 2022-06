El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana inició ayer formalmente el análisis de los escritos de las defensas y acusaciones (pública, particular y acusación) para decidir si cita como investigada a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y asume toda la causa que investiga el tratamiento del departamento a la menor tutelada por la Generalitat, que sufrió abusos por parte del ex marido de Mónica Oltra. La diligencia de ordenación supone que los tres magistrados designados, especialmente el ponente (Antonio Ferrer) comienzan a analizar los escritos presentados por todas las partes para decidir si citan a Oltra como investigada. No hay plazo para que resuelvan.