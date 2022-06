El exsíndic de Ciudadanos en las Corts, Toni Cantó, no quita ojo a lo que ocurre en la Comunitat Valenciana y no esconde que, de alguna manera, la posibilidad de volver siempre la tiene presente. «Ojalá pueda ayudar a que mi comunidad autónoma mejore», señala en uno de los pasajes de su libro De joven fui de izquierdas pero luego maduré que acaba de poner a la venta y en el que cuenta los enfrentamientos que mantuvo dentro de su expartido hasta dar la espantada cuando el barco de Ciudadanos se hundía y fichar por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en cuyo gobierno logró el cargo de director de la oficina del español.

En otro de los pasajes da la receta que, a su juicio, mejor funcionaría para desbancar a la izquierda del poder. «Ojalá normalicemos lo antes posible la colaboración entre el PP y Vox, de lo contrario no habrá alternativa al PSOE». «Somos moralmente superiores a ellos y hemos de tomar las riendas antes de que sea demasiado tarde», asegura.

Tampoco esconde que Vox le resulta un proyecto atractivo: «Es increíble ver lo que Santiago Abascal ha sido capaz de construir en pocos años, una fuerza asentada y robusta que ha cambiado el panorama político en España; Santiago es un hombre bueno al que yo respeto», dice, y cuenta que ha estado con él en su casa, de la que da detalles como el jardín con numerosos comederos de aves y han hablado durante horas. «Muchos votantes de Vox habían sido nuestros», analiza.

El mensaje: «Ostias como panes»

Cantó no deja dudas sobre quien es su gran referente político. Por si había alguna: «Ayuso es una mujer admirable y a medida que la voy conociendo me gusta más y no puedo entender qué llevó a la anterior cúpula del PP (la de Pablo Casado) a enfrentarse a ella de una manera tan suicida», cuenta.

Desvela también un encuentro con uno de los asesores más cercanos de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y las indicaciones que le dio este para los mítines en los que participó como telonero de Ayuso antes de las autonómicas de mayo de 2021: «Yo le pedí que me diera instrucciones sobre el tipo de mensajes y él me dijo, ‘Cantó ostias como panes».

Antes de contactar con Rodríguez, explica que Pablo Casado y Teodoro García Egea le trasladaron que estarían encantados de contar con él y que le preguntaron dónde se veía dentro del PP. Cantó asegura que les contestó que podían contar con él para ayudar en España, pero especialmente en la Comunitat Valenciana.

De muchos fragmentos se deduce que Cantó se siente un peso pesado de la derecha española y reprocha, en muchas ocasiones, a su ex partido, Ciudadanos, que rodeara de mediocridad tanto la dirección nacional como la autonómica. Y recuerda que decidió abandonar Ciudadanos porque ya no podía más. Incluso llega a decir que en ocasiones su grupo parlamentario era un parvulario donde la gestión de los egos de los diputados era lo más complicado.

Incluso cuenta que en la negociación con el PP para el Ayuntamiento de Alicante y la diputación no apretaron apenas a los populares porque los equipos de Ciudadanos «eran muy flojos».

Con Inés Arrimadas no tiene piedad. Dice que es muy conservadora, fría, nada agradecida y algo soberbia. «Las decisiones que tomaban eran nefastas y no me representaban en absoluto, la cúpula vivía de espaldas a la realidad e iba directa al abismo malgastando el trabajo de muchas personas». «Siempre tuve la sensación -añade- de que existía miedo a que les disputara el liderazgo». «No se reconoce lo suficiente a las personalidades que consiguen lo fundamental: atraer votos», añade en otro de los capítulos. «He podido comprobar que hay muchas puertas cerradas y no entiendo por qué el centro y la derecha de este país no aprenden a cuidar de los suyos», lamenta