El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio, Juan Espadas, ha recibido este domingo en Córdoba, a una semana de esa cita con las urnas, el apoyo y el calor de siete presidentes autonómicos socialistas.

Espadas ha escuchado mensajes donde el denominador común ha sido remarcar la relevancia del socialismo andaluz en el conjunto de este partido en España, en el diseño del rumbo del Estado autonómico, y se le ha alentado a volver a las políticas socialistas practicadas en Andalucía por cuanto, como ha sostenido el presidente aragonés Javier Lambán, "no vengo a enseñaros nada, porque los sabéis todo y sois vosotros los que nos habéis enseñado a los demás en 40 años".

Lambán ha sostenido que "el milagro andaluz no es de los últimos tres años --en alusión a la legislatura de gobierno de PP y Ciudadanos (Cs), se debe a los 40 años de gobernanza del PSOE, en lo que va de (Rafael) Escuredo a Susana Díaz", momento en que ha instado a "Juan Espadas a ser digno continuador" de sus antecesores, "pertrechado en sus habilidades y saberes".

El presidente aragonés ha subrayado además que de Andalucía "es la generación de hombres y mujeres encabezados por Felipe González y Alfonso Guerra que hicieron del PSOE un partido socialdemócrata y de gobierno", ha remarcado, añadiendo que la autonomía impulsada desde la comunidad "ha sentado muy bien" a todas las regiones y "de manera fastuosa" a Andalucía.

En un foro, denominado 'Gobernanza socialista en las comunidades autónomas', que ha llenado el aforo de la sala del Palacio de Congresos de Córdoba donde se celebraba, Espadas ha contado con el apoyo de los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; La Rioja, Concha Andreu; Aragón, Javier Lambán; la Comunitat Valenciana, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres, que son siete de los nueve presidentes autonómicos con los que cuenta actualmente el PSOE, ya que los dirigentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Navarra, María Chivite, no han podido sumarse por cuestiones de agenda.

"¿Qué hubiera hecho sido del estado de las autonomías sin Andalucía?

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha preguntado "qué hubiera sido del Estado de las Autonomías sin Andalucía" tras considerar que "el 28F fue fundamental para Andalucía y el Estado de las Autonomías, la España que queremos", por cuanto ha esgrimido que el escenario alternativo hubiera sido "una España de varias velocidades", mientras que ha hecho un reconocimiento expreso al socialismo andaluz para proclamar que "Andalucía estuvo ahí", y que el partido que "estuvo impulsando a Andalucía fue el PSOE".

"Es la gran aportación que habéis hecho el socialismo andaluz", ha proclamado Puig, que ha defendido que "lo que se discute el domingo es si hay gobierno de progreso con Juan Espadas o de las derechas de las derechas, no hay otra discusión", de forma que ahora "estamos pendientes de si Andalucía genera una nueva esperanza" desde "el trabajo, la solidaridad y la cooperación" con el proyecto socialista de Espadas.

Ante un "momento crítico"

El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha puesto el foco en lo que ha descrito como "ahora toca estar en un momento crítico de vuestras vidas", para lo que se ha valido de su propia experiencia sobre "gobernar después de gobiernos del PP".

"Lo peor es lo que no se ve", ha esgrimido Fernández Vara, para apelar entonces a "lo más sutil, que toca luego mucho tiempo para cambiar", en alusión al diseño de políticas para avanzar hacia la privatización frente al modelo público, y aun cuando ha asegurado que "no me quiero poner dramático", ha trasladado que "es un momento importante por un cruce de caminos".

"Esta semana no hagáis caso de las encuestas, la encuesta es la del día 19, la válida, la real, la que importa", ha afirmado el presidente de Extremadura.

"A la porra" las encuestas

En la misma línea se ha pronunciado su homólogo de Asturias, Adrián Barbón, que ha sido el primero de los 'barones' territoriales en intervenir, y que ha comenzado mandando "a la porra" a las encuestas, que son desfavorables al PSOE-A, porque "no hay mejor encuesta que ésta", ha dicho en alusión al respaldo que a Espadas se trasladaba en este foro.

Además, ha defendido que, con el líder del PSOE-A, "Andalucía tiene trazada la hoja de ruta del cambio y el avance" en industrialización, especialmente en el sector naval, y también en el campo, por lo que ha pedido que "no consintáis a 'Macarena Orbán' --en alusión a la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona--, que os hable de los pueblos", porque "si hay un partido que defiende el medio rural es el PSOE".

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comparado los más de 1.000 millones de fondos estatales extraordinarios para evitar la quiebra de empresas y ejecutados en su totalidad en las islas o en Baleares mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "devolvía casi 400 millones asignados para proteger la economía de Andalucía", y ha reprochado que el dirigente del PP-A "tampoco ejecuta 50 millones de plan especial de empleo" para esta comunidad, por lo que ha reprochado su "incompetencia, ineptitud y errores" del PP al frente de la Junta.

Para la presidenta de Islas Baleares, Francina Armengol, Espadas es un candidato "formidable, una persona honesta, comprometida y valiente" que está en política y en el PSOE "para cambiar las cosas a mejor, con más derechos, igualdad, libertades y cohesión social y empleo de calidad" frente a Juanma Moreno, que "solo se pone de perfil y critica al Gobierno de España" en momentos tan difíciles por la crisis del coronavirus y de la guerra en Ucrania, según ha sostenido.

Ha advertido a la "derecha y la ultraderecha, que son lo mismo", de que "con las políticas de igualdad no se juega", y ha resaltado medidas emprendidas en su comunidad como el pacto contra la violencia de género y una ley de igualdad que garantiza a las víctimas del terrorismo machista un trabajo en la administración pública durante un año.

Armengol ha concluido aseverando que "el PSOE cumple" y "necesitamos que en Andalucía Juan Espadas sea presidente, toda España lo necesita porque Andalucía es eco del socialismo, y hemos vivido de iniciativas y políticas emprendidas aquí".

Finalmente, la presidenta de La Rioja, Concha Abreu, ha advertido desde su experiencia en su comunidad, gobernada durante años por el PP de forma consecutiva, que todo lo construido en derechos y servicios públicos "se puede desmontar en un mes", y ha remarcado que a su llegada al gobierno riojano "nos encontramos toda la sanidad desmantelada", tras lo que han conseguido con políticas socialistas "garantizar urgencias pediátricas, radiología completamente pública, más camas UCI y equipadas al cien por cien".

"Es el milagro socialista, que refuerza lo público para que todo el mundo sea atendido por igual y con calidad", ha remarcado Andreu, animando a la participación en las urnas en Andalucía porque "no podemos dar pasos atrás aquí; tenemos al mejor candidato en Juan Espadas y tenemos que advertir de que todo lo ganado se desmonta en un 'pis pas'", según ha subrayado.