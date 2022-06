Las 22 ciudades y villas reales valencianas que tienen blasón histórico en las Corts

El Consell Valencià de Cultura ha realizado un estudio individualizado de los 22 blasones históricos que se conservan en las Corts. El trabajo concluye que los emblemas son los de diferentes ciudades y villas reales valencianas. En concreto, el estudio, que este martes ha recibido el presidente de las Corts, Enric Morera, cita los de València, Llíria, Alcoi, Morella, Biar, Bocairent, Xàtiva, Alzira, Vila-real, Ontinyent, Burriana, Cullera, Orihuela, Alicante, Jérica, Caudete y Corbera y tiene dudas sobre los que represantarían o en su caso podrían representar a Montesa, Ademuz, Castielfabib, Onda y Alpuente. O lo son o pueden serlo.

Los blasones históricos que guarda la cámara se exhiben en las celebraciones y actividades singulares y se muestran en la fachada del antiguo Palau dels Borja y en el interior

Los blasones históricos que guarda la cámara se exhiben en las celebraciones y actividades singulares y se muestran en la fachada del antiguo Palau dels Borja y en el interior. El estudio no se detiene en el estado de algunas de las telas históricas, pero señala que varios emblemas no tienen ya mucho margen de exhibición antes de que se rompan o se rasguen.

Con todo, el trabajo que ha presentado el secretario del CVC, Jesús Huguet, aporta consideraciones heráldicas que considera beneficiosas para la representatividad e institucionalidad del máximo órgano de representación del pueblo valenciano. Huguet es miembro del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil.lologia de la Generalitat y decano-presidente de l’Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica.

No figuran todas las poblaciones reales y en algunos casos parece que los emblemas no corresponden a ningún ciudad real sino a villas señoriales, señala el informe. Durante el período histórico del antiguo reino el número de villas y ciudades reales sufrió alteraciones, frecuentemente por intereses particulares de los reyes aunque la consideración de ciudad real se mantendrá como carácter simbólico. Una de las representaciones de ciudades y villas reales valencianas más conocida es la que se recoge en el cuadro del Saló de Corts del Palau de la Generalitat.

El estudio añade que solo las poblaciones que pertenecían a la Corona podían heráldicamente ostentar las cuatro barras del escudo y la bandera de la Corona. Las cuatro barras son exclusivas del rey y corresponden a las ciudades reales y no a aquellas que estaban en manos de señoríos civiles o eclesiásticos.

Así, aunque hubo una constante movilidad de ciudades y villas de carácter real el listado aceptado como el más completo es el que forman València, Xàtiva, Orihuela y Alacante como ciudades además de las villas de Morella, Alzira, Castelló, Vila-real, Ontinyent, Alcoi, Burriana, Cullera, Llíria, Biar, Bocairent, Alpuente (Alpont), Peníscola, Penàguila, Xèrica, Xixona, la Vila Joiosa, Caudete (Cabdet), Corbera, La Yesa, Olleria, Castelló (de la Ribera) como parte integrante de Xàtiva, adenás de Carcaixent, Benigànim, Vilafamés, Onda y Callosa.

Llama la atención, la presencia de Caudete (Cabdet), que administrativamente forma parte en la actualidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha, pero a que hasta la reforma provincial del siglo XIX formó parte del Reino de Valencia y su simbología heráldica aún presenta los rasgos característicos del reino valenciano.

VALÈNCIA:

Sin duda corresponde a la simbología de la ciudad de València, a pesar de que la corona real abierta no esté desarrollada como es habitual. Aquí la corona está completada con el rat penat (simbología legendaria de la conquista por parte de Jaume I) y rodeada por la doble L como muestra de fidelidad de la ciudad en las luchas entre Castilla y el reino valenciano.

VILA-REAL:

Cómo en tantas y tantas ciudades y villas valencianas el uso de las cuatro barras como símbolo está presente. A pesar de que la normativa valenciana actual exige que para ostentar las armas reales se tiene que ser ciudad real, debido tanto a los modelos propuestos en 1837 para los municipios que no tenían escudo (posibilitaba las cuatro barras a pesar de no ser real) como pretensiones municipales y cierta ligereza por la administración estatal que concedía las barras de forma generosa, son muchos los pueblos con las barras. Pero Vila-real sí era ciudad real y por tanto podía usar, como hizo y hace, la figura. Algunas poblaciones reales (Cullera, Alzira, València,...) añaden otras figuras distintivas pero otras, caso de Vila-real, no lo consideran oportuno y solo hacen uso simbólico de las cuatro barras.

CORBERA:

A pesar de que el escudo actual presenta divergencias con la representación del blasón de las Corts, el autor estima que se refiere a Corbera. Es una población real y los dos cuervos alrededor del castillo son símbolos que aparecen en toda la heráldica de la población.

BURRIANA

Hay que asignarlo a Burriana, señala el autor. Las tres coronas sobre fondo azul son el motivo singular de una ciudad real como Burriana adjuntas a los cuatro palos. No aparecen las barras, pero no hay ninguna heráldica municipal que pueda confundirse con las coronas de Burriana.

LLÍRIA

Señala el estudio que el blasón es bien diferente del escudo actual utilizado por el ayuntamiento. En el escudo aparecen un castillo y cuatro torres enlazadas sobre fondos azules. Sobre el castillo figuran tres lirios. En el 'penó' sobre las cuatro barras, figuran solo los lirios. Como ciudad real puede usar las barras y singularizarlo con los lirios, razón por la cual la composición del penó se diferencia de otras poblaciones que ostentan las cuatro barras.

ALCOI:

Alcoi presenta un escudo muy original de entre los valencianos. En lugar de las formas externas figura una forma ovalada. Pero al penó de las Corts están representados los contenidos del escudo: la baldosa coronada, el castillo con la cruz de Montesa por encima y las alas alrededor. No figuran, por eso, las dos banderas de España con la inscripción 'fides' que son aportación relativamente reciente. Tampoco figuran las montañas y los dos ríos enlazados, por economía de imágenes que cargarían excesivamente el emblema.

BIAR:

Las llaves, la corona real abierta, propia de la Corona del Reino de València, y el castillo, a pesar de que están dibujados de forma diferente de las usadas tradicionalmente en la heráldica municipal de Biar, su imagen es claro que representa la población de Biar.

BOCAIRENT:

A pesar de que el penó de las Corts no parece estar librado a la población, el estudio cree que se puede otorgar a la villa de Bocairent. El escudo aprobado oficialmente, de inmemorial, está compuesto por un puente-castillo con dos torres, con un río. En el mencionado 'penó' aparecen las figuras de las llaves, puente-castillo, río, y solo se altera la baldosa, que en el oficial figura uno y en el 'penó' dos. Por lo tanto los datos y las características singulares señalan sin duda la relación con el municipio de Bocairent.

MORELLA:

- El penó y las armas tradicionales de Morella son equiparables, por lo tanto hay que dar por correcta la adscripción.

JÉRICA:

Cómo en el caso anterior, el de Morella, la correlación escudo oficial con la imagen del penó son exactos en este caso.

ALPUENTE:

A pesar de que el penó no tiene adscripción, el estudio señala que debe atribuirlo a la villa real de Alpuente. En el escudo figura un castillo-puente de tres bocas con dos torres, con corona abierta, sobre unas olas. Figuran las mismas armas a pesar de que las olas han sido sustituidas por una sola más ancha. Podemos así adjudicar, sin demasiados problemas, el penó como referente de Alpuente.

ONDA:

Es este quizás el 'penó' de más difícil vinculación. Población real que ostentó algunas de las figuras presentes a su escudo resulta polémico encontrar. Solo en la caso de Onda figuran tres torres amuralladas y las cuatro barras de la Corona; pero ni están en la posición del 'penó' ni aparecen otras figuras que sí son presentes al escudo: las olas, las tres rosas. Por otra parte en el blasón las murallas rodean todo un espacio y las tres torres frontales se ven complementadas por dos más a la parte posterior. Las cuatro barras aquí figuran como emblema interno del círculo amurallado. Por eso y a pesar de la pertenencia de Onda al grupo de ciudades reales habrá que estudiar con más profundidad la relación de este.

XÀTIVA:

La condición real de Xàtiva y su castillo relacionan, evidentemente, el 'penó' con las armas de la ciudad.

ALZIRA:

También en este apartado es clara la adscripción del 'penó' en una ciudad real, Alzira. Más evidente aquí porque la llave sobre las cuatro barras elimina toda duda con otras ciudades o villas reales que tienen las franjas como única figura o figura que llena todo el escudo.

CULLERA:

La constante aparición de las cuatro barras reales en los escudos valencianos, tanto en poblaciones que oficialmente pueden ostentarlas (las reales) como aquellas que por razones varias las usan sin cobertura legal (de acuerdo con la legislación actual, que no en otro tiempo). Cullera, como Vila-real, Agullent, València o Alzira las pueden incluir en formato completando el escudo. En el caso de Cullera, para distinguir el escudo de las otras poblaciones que presentan cuarteles similares, se corona la baldosa con un ángel. En el penó no aparece el ángel pero es factible admitir que corresponde a la ciudad de Cullera.

ALICANTE:

Algunas alteraciones, respecto al escudo oficial, se pueden observar en este caso, como la sustitución de las letras A L / L A por C Y / Y A en el penó pero con todo las otras figuras como el castillo y sus equivalentes confirman la relación correcta 'penó'-escudo.

CAUDETE:

La ciudad de Caudete (Cabdet), actualmente perteneciente a Castilla-La Mancha, ha sido históricamente arraigada en el Reino de València. Tanto por simbología como por celebraciones festivas la población presenta rasgos propios del territorio valenciano. Como ciudad real tenía representación en las Cortes históricas valencianas y a pesar de su adscripción actual en Castilla-La Mancha no es ninguna tergiversación heráldica el uso de imágenes propias de la corona del antiguo Reino.

ONTINYENT:

Reúne todas las imágenes que tradicionalmente han tenido presencia en el emblema de Ontinyent: castillo de tres torres, la del medio más alta y las dos laterales coronadas con dos corrientes de agua que caen en un río. Hay que señalar que las corrientes de agua, en el penó, no parecen ir a parar a una corriente de agua sino a un campo, pero fue un problema de comodidad tejedora porque en toda la emblemática de Ontinyent siempre las caídas van a un río.

MONTESA:

El escudo contemplado presenta algunas dudas esenciales. Por una parte no parece corresponder en ninguna ciudad real, pero por otra están representados símbolos claramente valencianos y trascendentes. El blasón y castillo son habituales pero no lo son tanto las dos cruces de Montesa. Si nos atendemos a las imágenes, la ciudad de real que más se acercaría sería Peñíscola, puesto que tenemos el castillo y también figura el blasón (Peñíscola era ciudad real y por tanto podía usarlo) pero no figura ningún escudo histórico de la población con cruz de Montesa. Por lo tanto, y siempre desde una opinión personal del autor, la población que reúne más imágenes de las expuestas en el 'penó' y, que además, es símbolo de la historia valenciana, sería Montesa; si no nos decantamos por Peñíscola. Quizás el trascendente episodio de la historia valenciana, el de la Orden de Montesa, influyó para que desde las Corts se fabricara un 'penó' de Montesa a pesar de no ser municipio real.

ORIHUELA:

El "oriol" y las cuatro barras son claro exponente de que el 'penó' hace referencia a la población del Baix Segura.

ADEMUZ:

El escudo de Bocairent queda también muy relacionado en la imagen referida. Las cuatro barras es habitual, como hemos visto, en múltiples escudos valencianos, incluso en algunos a los que no los debería de corresponder normativamente. Pero el autor cree que sería más oportuno ubicar esta figura más que en Bocairent en Ademuz o en Guadalest, aunque personalmente se decanto por Ademuz.

CASTIELFABIB:

Tampoco en este caso se ha adscrito el 'penó' a ninguna población, pero las figuras y que la villa sea real nos acerca a Castielfabib. No con absoluta certeza pero sí con cierta relación. El escudo oficial de Castielfabib presenta un castillo con tres torres, la central destacada. En el 'penó' se ve claramente esa trinidad y el relevo de la principal. También al escudo aparecen las cuatro barras y no el 'penó' que tiene un tipo de tela coronada, como símbolo de la condición real. Todo esto, con prudencia, nos permitiría relacionarlo con Castielfabib.