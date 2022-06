Pese a ser un alto cargo de la Generalitat y, por ende, del Consell que conforman, Unides Podem y Compromís han mostrado sus reparos a las explicaciones del director general de Relaciones Informativas, Pere Rostoll, sobre el contrato-programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la hoja de ruta en la que se marcan los criterios mínimos de actuación de À Punt para los próximos dos años.

La garantía de dar cobertura al "hecho religioso" con preferencia a la religión católica al ser la mayoritaria, el segundo canal de radio o la inversión presupuestaria han sido los puntos en los que más han incidido los socios del Botànic sobre un documento gestionado por Presidencia de la Generalitat y que todavía no está aprobado en el seno del gobierno valenciano (faltan informes de la Conselleria de Hacienda sobre su viabilidad presupuestaria), pero sí en el Consejo Rector de la radiotelevisión pública tras un año caducado.

El que más diferencias ha generado es el blindaje a la fe católica y que podría concretarse en la emisión de misas dominicales (aunque esto no esté reflejado en el documento). "Si el condicionante que ha retrasado el acuerdo (entre Consell y Consejo Rector) ha sido que se han de imponer o no unas misas, cuando estamos en un estado laico, me preocupa", ha expresado la portavoz de Unides Podem en la comisión, Estefanía Blanes.

En su respuesta, Rostoll ha asegurado que no reconocer que la mayoría valencianos son católicos "es no reconocer la realidad que tenemos", que hablar de las misas en un "Estado laico y aconfesional" respetando la pluralidad de las diferentes confesiones supone un "instrumento de normalización lingüística" y que si, por el contrario, lo que querrían es que las misas "se retransmitan en una televisión privada y en castellano"; una contestación en la que también se dirigía al PP y que no ha gustado a Compromís y Unides Podem.

"Lo que hagan en una televisión privada y en castellano me tiene sin cuidado, lo que me interesa es la radiotelevisión pública y en valenciano, estamos en un estado aconfesional y creo que la confesión religiosa se debe quedar en el ámbito privado", le ha replicado Blanes quien considera que se puede fomentar la lengua "en otras programaciones". "No lo compartimos", ha añadido la parlamentaria de Unides Podem.

Tampoco ha convencido a Mónica Álvaro, de Compromís, que hasta la respuesta de Rostoll había declinado incorporar a su argumentario cuestión alguna sobre las misas. "Compromís no ha hablado de misas, no ha salido nuestra boca", ha indicado antes de señalar que "si la excusa para poner una misa sea promover el valenciano, la música y cultura sí que la promueven y están en la ley de À Punt", mientras que las misas, ha insisto, no.

Su mención ha estado ligada al otro punto de choque: el segundo canal de radio que reclama la coalición valencianista. Según ha precisado Rostoll, la posibilidad de su puesta en marcha continúa en el contrato-programa aunque al igual que hizo hace dos semanas el director general de À Punt, Alfred Costa, en una respuesta parlamentaria; el responsable de Relaciones Informativas del gobierno valenciano ha pedido "consolidar" el proyecto actual antes que generar "una nueva estructura".

"No podemos fraccionar más la audiencia que tenemos", ha remarcado Rostoll. En su opinión, este nuevo canal de radio que sería de temática musical y cultural, que está contemplado en la ley y que Compromís pide poner en marcha cuanto antes. "o favorece para nada al proyecto en su globalidad". "No tenemos necesidad de generar una nueva estructura, en el futuro ya veremos", ha señalado.

Otro de los puntos destacados del nuevo contrato-programa es la parte económica. En esta, se señala un mínimo presupuestario de 58 millones para el próximo ejercicio para la cadena autonómica además de otros 13 millones extra para invertir en el sector. Blanes y Álvaro han recordado que el mínimo ha de ser del 0,3 % de total del presupuesto de la Generalitat y han preguntado si la aportación extra se prevé incrementar en 2024. " Si la fórmula funciona, podemos plantearnos de qué manera lo ampliemos", ha respondido Rostoll.