El fin de la pandemia pone de relieve la falta de conductores de autobús

Resulta paradójico que en un país que tiene 3,12 millones de parados registrados haya sectores que no encuentren profesionales para trabajar. Ocurre con los camareros, los albañiles y también con los conductores de autobús, entre otros. La llegada del periodo estival y el fin de la pandemia han puesto de manifiesto la escasez de chóferes de transportes de viajeros en la Comunitat Valenciana, un problema que afecta a los principales destinos turísticos españoles. Aunque las condiciones laborales de los conductores de autobuses han mejorado mucho en los últimos años con la modernización de las flotas, la racionalización de los horarios, la estabilidad en los puestos de trabajo y un buen salario, sigue sin ser un trabajo lo suficientemente atractivo. La realidad es que las empresas se ven obligadas a dejar vehículos en sus cocheras porque no hay conductores suficientes. Los descansos necesarios en los viajes obligan, no lo olvidemos, a que muchos trayectos requieran la presencia de dos chóferes.

Al repunte de demanda de viajar que tradicionalmente se produce al principio del verano, junto con la Semana Santa y puentes festivos, se ha unido la relajación general por el fin de la pandemia de la Covid-19. El miedo de los años anteriores se ha esfumado. «Ahora hay una sobredimensión de la demanda tras estos años y todo el mundo quiere alquilar un autobús, más allá de las líneas regulares habituales, para servicios discrecionales. Se ha producido un cuello de botella», explica Joaquín Tarazaga, secretario general de la Asociación Empresarial de Transportes de Viajeros de Valencia (Adiva). Mientras algunas empresas apuntan, también, a una falta de vehículos por la renovación de parte de la flota durante la pandemia, Tarazaga asegura que ese es, como mucho, un mal menor. «Lo que hicieron las empresas fue dejar la flota paralizada, pero luego se han ido activando. El problema es la falta de conductores. Es una tema que se está produciendo con carácter general. Es un mal endémico», explica. «Yo puedo tener un vehículo que puedo mover las 24 horas del día, pero si no tengo dos conductores por autobús los 7 días de la semana, se me queda parado», precisa Tarazaga, que recuerda el anuncio de la semana pasada de la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) para contratar 80 conductores para las líneas nocturnas. Hay tres tipos de servicios de autobús: líneas regulares, con más demanda el fin de semana; el transporte especial, contratado principalmente por colegios y fábricas; y el trabajo discrecional público, que no está sujeto a horarios ni calendarios, y que se mueve en virtud de la demanda. Este último es el más perjudicado, aseguran desde Adiva. Se trata de los trayectos que se contratan puntualmente y que se disparan en estas fechas: excursiones, viajes de fin de curso, encuentros familiares, despedidas de soltero, bodas y otros servicios más relacionados con el ocio. Con menos recursos humanos, el resultado es el la falta de servicios debido a la saturación. No es raro llamar hoy a una empresa de autobuses para contratar un trayecto y no poder encontrarlo. ¿Por qué no hay suficientes conductores? «Faltan porque es un trabajo sacrificado. Generalmente, requiere trabajar los fines de semana. Es un tipo de empleo que requiere mucha dedicación, estar mucho fuera de casa y gran parte del tiempo en la carretera», afirma Tarazaga. Más allá de poseer en vigor el carné de conducir, transportar viajeros requiere el Certificado de Actitud Profesional (CAP). Los tiempos están muy marcados en el transporte de viajeros. «El tacógrafo es un aparato al que le conductor le marca todo: las horas que conduce, los descansos, etc... Y hay que cumplirlo a rajatabla por la seguridad de todos. Un conductor no puede estar trabajando 12 horas diarias», explica el secretario de la patronal. Un conductor de autobús gana un salario base de 1.508 euros netos, con 15 pagas. Un sueldo que se acerca a los 2.000 euros con la suma de complementos como la nocturnidad, el cobro en la cabina -el plus es de 200 euros- , jornada máxima y antiguedad, entre otros. La edad de los conductores, muchos muy cerca de la de jubilación, es un problema añadido y que también afecta a los transportes de mercancías. Un déficit preocupante en un país que mueve el 90% de sus bienes por carretera y que, en los próximos tres años, necesitará unos 15.000 profesionales para dar el relevo a una plantilla con una edad media superior a los 50 años.