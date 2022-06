El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha asegurado esta mañana en las Corts, en una respuesta a Vox, que ojalá viniera un mayor número de menores inmigrantes a la Comunitat Valenciana porque existe un gravísimo problema de natalidad. "Si no es así veremos quien paga las pensiones del futuro, somos un país muy envejecido", ha dicho Luna, que ha respondido a Vox que no ha recibido ninguna queja relacionada con delitos cometidos por menores no acompañados, menas en el argot de la ultraderecha, formación a la que Luna ha reprochado que criminalice a las personas que vienen de fuera.

"Menores de todo tipo cometen delitos -ha insistido en respuesta a Vox- pero para ustedes todos los males vienen de los menores que vienen de fuera y no, no ha venido nadie a quejarse de los desmanes que usted dice que cometen los menores que vienen de otro país", ha insistido. "Me parece un discurso de criminalización de la gente que viene de fuera inaceptable e incompatible con el credo cristiano que ustedes dicen sostener porque todas las personas tienen los mismos derechos independientemente del carnet que tengan, yo así lo creo, usted no", le ha dicho a la diputada de Vox Ángeles Criado, que insistía en ligar delitos y menores no acompañadas y en negar la violencia machista.

"Ustedes están en la postverdad, la violencia de género o la discriminación de género está aunque ustedes no la quieran ver"

Sobre esta cuestión, Luna ha respondido: "Ustedes están en la postverdad, la violencia de género o la discriminación de género están aunque ustedes no las quieran ver, lo que hacen es negar la realidad para que todo el mundo esté muy despistado y no se pueda hablar de nada concreto porque todo es susceptible de ser mentira y si no se puede hablar de la realidad porque se niega esa realidad, pues no hay nada que discutir, eso ya lo dijo Anna Harendt que tuvo que huir de los nazis", ha lanzado Luna. "La violencia de género y la discriminación de género existen quieran ustedes o no, lo que yo veo es que las mujeres tienen muchos más problemas de este tipo que los hombres", ha resumido.

Luna ha intervenido ante la Comisión de Peticiones en la presentación ante la cámara del informe de la institución de 2021. Este informe ya lo presentó el pasado 29 de marzo por lo que contenido ya es conocido, pero Luna ha abundado cuestiones relevantes. Ha dicho que no es aceptable el retraso en la renta valenciana de inclusión, ni las carencias en atención sanitaria primaria especialmente para las personas mayores que ni a través del teléfono encuentran a nadie al otro lado.

Sobre Vivienda, Luna señala que ha emitido una resolución sobre el decreto elaborado por la conselleria sobre ofera pública que, asegura, no satisface la propia ley autonómica. La norma recoge que la vivienda es un derecho para las personas vulnerables. "Si no pueden darle un vivienda tienen que proporcionarle un alquiler sustitutivo", afirma Luna que ha lamentado que la Administración responda que si en dos años el ciudadano no ha recibido la vivienda tiene que volverlo a solicitar. "No tiene que volverlo a solicitar, la conselleria ya tiene la solicitud y hay muchas cosas que arreglar en favor de los más vulnerables, la respuesta de Vivienda me parece sorprendente, nos ha contestado al Síndic de Greuges que recurrirá al Jurídic Consultiu", ha relatado el defensor autonómico.

El Síndic de Greuges también ha denunciado la rigidez de las administraciones, que son un transatlántico, ha definido. Luna ha dicho que los únicos que tienen el sueldo garantizado en tiempos de crisis son los funcionarios y ha abogado sobre la necesidad de que los funcionarios aporten un plus para que la Administración sea más ágil y el funcionariado público pueda ejercer donde se le necesita no solo donde tiene la plaza, aunque ha admitido que es una cuestión muy complicada.

El Síndic de Greuges ha anunciado la puesta en marcha en la web del defensor autonómico de un apartado en el que detalla las administraciones que no colaboran con la institución o tienen algún expediente sobre el que no han dado respuesta, 77 de momento. "Nuestra labor va de democracia y de llamar la atención sobre las administraciones, y que no nos contesten es devaluar las instituciones", ha lamentado Luna.

Sobre las quejas ha señalado que le resulta significativo el alto número de planteadas por muchos cargos electos en la oposición en los ayuntamientos. En su opinión hay muchos alcaldes que piensan que la información que manejan es de su propiedad y por tanto vulneran todas las normas sobre transparencia con el recurso habitual de que parte de la información, la que ellos deciden, es confidencial.

En general ha dicho que hay una mejora en la prestación de servicios públicos pero hay cuellos de botella como en familias numerosas. Sobre el uso del valenciano para relacionarse con la Administración afirma que es un derecho recogido en la Carta Europea de derechos y así tiene que ser porque el ciudadano tiene derecho a que se le conteste en la misma lengua en la que él se dirige a la Administración.