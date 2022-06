El nuevo plan de salud bucodental ampliará los servicios que se ofertan en las consultas de Atención Primaria empezando por los niños y jóvenes de 6 a 14 años y por las embarazadas para seguir en años posteriores por el resto de colectivos diana como personas con discapacidad intelectual y discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores, niños de 0 a 5 años y pacientes oncológicos del territorio cervicofacial.

"Hasta hoy la cartera común en atención bucodental era limitada, esto ha cambiado". Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del SNS celebrado esta mañana en València (con la participación de los consejeros y consejeras de Sanidad de toda España) y que ha avalado "por unanimidad" el plan aprobado por el Consejo de Ministros este martes.

El plan cuenta con un presupuesto de 44 millones y con él, se espera beneficiar a 7 millones de personas. En la Comunitat Valenciana se beneficiarán cerca de 800.000 personas, según detalló la Conselleria de Sanidad con 734.526 menores de 14 años y 37.324 embarazadas, entre otros colectivos. "El plan va a tener una temporalización, en este primer año el colectivo infantojuvenil y embarazadas, el siguiente personas con discapacidad y al siguiente los niños de 0 a 5 y pacientes oncológicos", ha especificado Darias. "Hemos hecho un reparto con factores a tener en cuenta como la población INE de estos colectivos", ha añadido.

El plan, además de aumentar la cartera de servicios busca "homogeneizar" los que se dan en cada comunidad ya que, en estos momentos, hay comunidades que han apostado por aumentarlas. "Este plan hará que cualquier persona tenga una atención como merecen" ha dicho Darias destacando que era "la mayor ampliación de la cartera del SNS no solo por el importe sino por lo que significa", una mejora de salud individual que repercutirá "en salud colectiva".

Limpiezas y reconstrucciones incluidas

Y es que, por ejemplo, en la C. Valenciana a los niños, además de arreglarles los empastes y fisuras, también disponen de limpiezas de boca si hay problemas gingivales, por ejemplo, además de otros tratamientos no previstos en la cartera básica de servicios. La ministra no ha dado detalles concretos de qué tratamientos se iban a ofrecer "de más" a cada colectivo y solo ha especificado que se enfocarán mucho en la "prevención" y ha identificado alguno dirigido a los niños como "barnices de flúor, sellado de fisuras y limpieza de bocas que en la primera infancia impiden que aparezcan lesiones en el futuro y empastes" en dentición definitiva, "tratamientos no agresivos en dientes de leche o reconstrucciones ante traumatismos y malformaciones", ha añadido.

Equipos de alta tecnología en 2023

Junto a este acuerdo de mejora del Sistema Nacional de Salud, Darias ha destacado otros tomados en el consejo, que se ha prolongado desde las 10.30 de la mañana hasta casi las 15.30 de la tarde, como el reparto de los 400 millones de euros que suponen la segunda parte del Plan INVEAT para dotar al sistema público de equipos de alta tecnología como aceleradores lineales o PET-TAC. "El compromiso es que los equipos estén en marcha en el segundo semestre de 2023", ha anunciado la ministra, todo gracias a que ya se habían adjudicado ocho contratos marcos a través del INGESA "lo que ha facilitado la gestión de las comunidades autónomas". Este plan también se ha aprobado por unanimidad en el consejo.

Los miembros del consejo también han aprobado la nueva Estrategia de Vigilancia de Salud Pública que deberá estar en marcha en el primer trimestre de 2023 y que, tal como se aprobó en Zaragoza busca unificar la vigilancia de la covid-19 con otras infecciones respiratorias junto con la gripe y el virus sinticial, por ejemplo, y consolidar así una "red estatal de vigilancia que coordine todos los sistemas". Se ha dejado para otro consejo la aprobación de la nueva Estrategia de Salud Pública.

Por último, se ha aprobado que Galicia asuma la representación autonómica en las reuniones del Consejo de Empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSCO) de la Unión Europea, durante el segundo semestre de 2022; así como se ha respaldado que 15 nuevos centros dispensen los tratamientos de medicina personalizada con células CAR-T. Del mismo modo se ha dado el visto bueno al nuevo plan de resistencia frente a antibióticos PARN 2022-2024; el Informe anual de Violencia de Género de 2021 o la creación de la comisión interministerial para biomonitorización humana para vigilar la exposición a sustancias químicas. Por último se ha aprobado las bases reguladoras para conceder subvenciones a entidades que trabajan en programas de prevención y control de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

"Estabilidad" en el coronavirus

Al respecto de la situación de la pandemia de coronavirus, la ministra ha recordado que según los datos epidemiológicos ofrecidos ayer la incidencia de casos en mayores estaba en 589 por 100.000 habitantes pero que la ocupación hospitalaria seguía "tremendamente estable, el nivel de UCi está por debajo del 4 %, por tanto estabilidad" y que no preocupaba el avance de las variantes de ómicron BA.4 y BA.5 pese a que parecen ser más transmisibles. "Van creciendo en espacio, entre el 5 y el 45 % pero sin un comportamiento diferenciado".

Vacunas de la viruela del mono

Por último sobre la viruela del mono, Darias apuntó que, con fecha de ayer había 323 casos registrados en el sistema de vigilancia y que el HERA (Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la Unión Europea) había suscrito un contrato para la adquisición de 110.000 vacunas fabricadas en Europa y que a España le tocará "como mínimo un 10 % de ese contrato, probablemente sea más". Según la ministra, se espera recibir a finales de junio las primeras 5.000 dosis pero ya se estaban inoculando según lo pedían las autonomías las 200 que había disponibles".