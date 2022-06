"Hay casos de maltrato a las personas mayores cada día, pero muy pocos se pueden demostrar"

El maltrato a las personas mayores es un tema más complejo que el de otras formas de violencia, porque son muy pocos los casos que se pueden demostrar. Lo dice la presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, Sacramento Pinazo- Hernandis, coincidiendo, hoy, con la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

«Cuando se habla de maltrato a las personas mayores se habla del físico, porque es el más evidente. Pero no es el que más daño hace, porque hay otras formas más sutiles y no menos importantes: el maltrato emocional o psicológico, que deja un daño duradero, daña la autoestima, y hace que uno pueda sentirse que no es digno de ser bien cuidado y que es lo que toca», explica Pinazo-Hernandis. «También existe el maltrato económico, con robo de dinero o hurto de inmuebles; y el sexual, como obligar a tener relaciones íntimas a quien no quiere» añade.

La solución pasa por tener un sistema con más recursos para el cuidado de los personas mayores. «El sistema administrativo les condena, porque ¿cómo va a denunciar a alguien de quién depende para vivir o comer?», explica la presidenta. «La Administración no ayuda. Hace 12 años que no se construye una residencia pública. Según el ratio por habitantes que maneja la Organización Mundial de la Salud, en la Comunitat Valenciana debería de haber el doble de residencias. Y la mayoría de familiares que cuidan a personas mayores en sus domicilios, no están formados. Hay un déficit general en el cuidado», explica. «Hay casos de maltrato cada día, pero muy pocos se denuncian, y de estos muy pocos se pueden demostrar», apostilla.

Depresión y ansiedad

«Hablamos también de la infantilización de los mayores, al dirigirse a ellos como si fuesen niños pequeños. Ese es un cariño empalagoso, no real. También hay falta de intimidad, al ducharlos con puertas abiertas, y una cosificación, como dejar a la gente ‘aparcada’ con la silla de ruedas. Todo eso es frecuente y genera depresión y ansiedad», explica Pinazo-Herlandis. No hay cifras, pero la pandemia empeoró la situación. «Había un doble confinamiento, ya que también se les encerraba en la habitación», añade.

Más allá del maltrato físico o psicológico, el edadismo es un problema que no solo no está resuelto, sino que va a más: «Aquellos que envejecen con un autoesterotipo positivo de la vejez, viven 6 años más que los que lo consideran negativo».