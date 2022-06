Extranjería se reforzará en julio con más personal para atajar el atasco en el asilo y el arraigo

Las oficinas de extranjería tendrán un refuerzo de personal en julio para contrarrestar el colapso en los trámites de arraigo y asilo. Así lo aseguró la delegada del Gobierno, Gloria Calero, en una reunión reciente con los responsables de las tres provincias para analizar la situación que duró cuatro horas. El Ministerio de Política Territorial ha concedido este aumento de personal en vistas de la situación de atasco que hay en las oficinas valencianas. Aunque por el momento no se ha concretado el número de refuerzos, el Gobierno ya ofertó 22 plazas, la mayoría (13) en la provincia de Alicante, cuatro en València y cinco en Castelló.

Fuentes de Delegación del Gobierno aseguran que el Brexit fue un punto de inflexión y una explosión de trabajo en Extranjería, sobre todo en Alicante. De hecho, las comisarías alicantinas eran las que condensaban más volumen de trabajo por detrás de Madrid y Barcelona, a lo que se le sumó el éxodo ucraniano. Ese temporal, explica Delegación, ya está capeado, y de hecho según un documento interno de la Oficina de Extranjeros al que ha tenido acceso este periódico son trámites que se encuentran “al día”.

El colapso está en las solicitudes de asilo y sobre todo en los trámites de arraigo, según reflejan los datos de la oficina de extranjeros y la propia Subdelegación del Gobierno. El arraigo es una de las vías más comunes que usan los extranjeros para regularizar su situación en España, y según la Oficina de Extranjeros, presenta una media de ocho meses para resolverse desde que se presenta la solicitud, pese a que la Administración está obligada a contestar en un máximo de 90 días. De hecho, esta situación ya viene de largo, porque este diario alertó en enero de que el retraso era de siete meses. En el resto de trámites la respuesta se mantiene entre los 60 y 90 días.

¿Qué es el arraigo? El arraigo es “una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallan en España, tengan vínculos familiares en el país o estén integrados socialmente”, según reza el Real Decreto 557 / 2011. Hay tres tipos de arraigo: el social (que se demuestra con tres años de estancia en el país y un precontrato de un año a jornada completa), el familiar y el laboral (ciudadanos que hayan trabajado más de seis meses, junto otros requisitos). Aunque se trata de una autorización “por circunstancias excepcionales” es la vía de regularización más común para los extranjeros.





Abogadas de extranjería critican que existe "un retraso en la tramitación brutal" que provoca que muchas personas vean truncados sus proyectos de vida. En el caso del arraigo social, por ejemplo, es necesario acreditar tres años de estancia en España y un contrato de un año a jornada completa con una empresa (además de certificado de antecedentes). "Tengo un chico muy joven que presentó su solicitud de arraigo en noviembre y no le respondieron para aceptársela hasta hace poco. Ha pasado tanto tiempo que la empresa ya no quiere contratarle, así que ahora se vuelve a ver sin nada de nada. Ni trabajo ni documentación", asegura una abogada de extranjería. A los requisitos leoninos se suman los retrasos en responder. "Ninguna empresa va a esperar 7 meses para dar de alta a una persona, y menos en esa situación administrativa", lamenta la abogada.

Oficinas flexibles

Una de las medidas que estudia extranjería es la de cambiar el modus operandi de las oficinas para hacerlas "flexibles", es decir, que los trabajadores se adapten en función del trámite que más medios requiera en ese momento. Por ejemplo, hay épocas del año donde aumenta mucho la demanda de estancia de estudios entre jóvenes, explica Delegación. Así, en función de si se necesita tramitar permiso de estudios o arraigo laboral, los trabajadores de extranjería podrían pasar de un sitio a otro en función de dónde se les necesite. En este caso serían los arraigos.

El asilo es una historia bien distinta. Para empezar, porque el trámite no depende de extranjería, sino de la Oficina de Asilo y Refugio de Madrid. De lo que sí que es responsable la comisaría del complejo de Zapadores es de atender las solicitudes y recoger y realizar las primeras entrevistas. Aunque fuentes de Delegación del Gobierno explican que el atasco no es tan importante como en el arraigo, la realidad es que las citas llevan colapsadas desde hace casi medio año.

Este diario publicó el día 28 de marzo que Extranjería perdió todas las solicitudes de asilo desde finales de enero debido a un error informático. Desde entonces, al atasco habitual se le sumó esta situación para taponar todavía más el trámite. El colapso provocó que algunos solicitantes de asilo se vieran obligados a pagar por las citas, la aparición de bots automáticos para hacerse con ellas y revenderlas en el mercado negro y hasta una concentración por parte de cientos de solicitantes de asilo frente a Delegación del Gobierno de València.

Susej Deseño, abogada venezolana que agrupa a cientos de solicitantes de asilo latinoamericanos que protestaron, señala que muchas personas están viajando a otras partes de España para intentar regularizar su situación en el país, ya que en la práctica el camino está completamente tapado en València. Abogadas de extranjería también apuntan en este sentido y señalan que "muchísima gente se está yendo fuera de aquí porque no hay manera de solicitarlo".

Actualmente el asilo funciona mediante un mecanismo de citas en la web del ministerio que se abren cada viernes a las 09:30 de la mañana. En ese momento, todas las personas interesadas, despachos de abogados, gestorías, y bots, compiten por las poquísimas citas que se ofertan. El resultado es que, como asegura Deseño "no hay manera de hacerse con la cita, siempre las acaparan los bots y luego las venden" en el mercado negro. Fuentes de la abogacía aseguran que "el problema con el asilo es que no se ve. No hay colas dando la vuelta a las comisarías, sino gente en sus casas con el ordenador intentando conseguir una hora desesperadamente. Es un atasco invisible", denuncian.

Esta situación, tanto del arraigo como del asilo, convierte a posibles solicitantes de protección internacional y personas con toda la documentación para ponerse a trabajar y cotizar, en inmigrantes irregulares que pueden ser parados por la policía y enviados de vuelta a sus países tras incoárseles una orden de expulsión.