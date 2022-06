Compromís negocia sus primarias con la incógnita de si Oltra será candidata en 2023

Concluidos los congresos de los tres partidos que componen la coalición Compromís, Més, hace ahora un año; Iniciativa del País Valencià, el pasado mes de febrero, y Verds Equo, este pasado mes de mayo, la formación valencianista se ha puesto ya manos a la obra para acordar el futuro reglamento de primarias. Falta prácticamente un año para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, pero esta cuestión siempre ha generado fricciones en el seno de los partidos. Y esta vez se quiere abordar con tiempo. De momento se ha comenzado por el reglamento para las primarias municipales y se deja para el final el de las autonómicas. La coalición ya se ha puesto en modo precampaña y, además, este fin de semana ha convocado un acto con sus primeros espadas en València con el lema ‘cap el tercer Botànic’.

Todo ello con la incógnita de si la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que intervendrá en ese acto del sábado en el viejo cauce del Turia junto a Joan Ribó, Joan Baldoví, Àgueda Micó y Juan Ponce, va a ser la candidata a la presidencia de la Generalitat por tercera vez. La vicepresidenta ha evitado responder y cuando se le ha preguntado por su posible candidatura ha dicho que aún no estamos en ese momento porque faltan muchos meses. En la anterior cita autonómica Oltra desveló que sería candidata en febrero del mismo año electoral.

Orgánicamente no hay dudas en el apoyo interno a la también consellera de Igualdad pese a la investigación judicial abierta por un posible ocultamiento del caso de la menor tutelada que sufrió abusos por parte de su exmarido y el cierre de filas en la coalición es compacto, pero se señala que la decisión final tiene que tomarla la propia Oltra. Se ha ganado el derecho y es ella la que tiene que decidir, señalan. "Responde a una cuestión personal, se apoya su liderazgo pero es ella la que tiene que decir si quiere o no y si se ve con fuerzas para ser candidata", sostienen fuentes de la coalición.

Si opta, todo Compromís se pondrá tras ella. La coportavoz, Àgueda Micó, ya dijo el sábado que llegarán hasta el final en el apoyo a Oltra, en el momento de la imputación, si se produce, y más allá. Micó aseguró que en el caso judicial que afecta a la vicepresidenta hay un clima político, mediático y social que ha podido condicionar a la fiscalía.

Respecto al reglamento de primarias en vigor, en todas las sensibilidades de la coalición admiten que el sistema es muy mejorable. Visto con perspectiva, en Compromís son muchos los que analizan que las primarias tienen efectos positivos porque activan a las bases y al potencial electorado pero también otros negativos que pueden afectar después a la cohesión de los equipos que dirigen o representan a la coalición en las instituciones.

Se ha visto municipios donde la militancia ha votado siguiendo un patrón y hay alcaldes, que ya tienen experiencia de gobierno, que prefieren hacerse su equipo antes que este salga de unas primarias que en ocasiones han acabado por ser el resultado de confabulaciones internas, apuntan otros. Con todo, es un proceso que a muchos colectivos locales les viene bien ya que es una forma de activar la precampaña electoral a meses vista de la cita con la urnas y en muchos municipios ha salido bien esta apuesta. Pero hay otros donde se ha visto que no es un elemento tan democratizador como se pensaba antes de 2015, año a partir del cual Compromís alcanzó una presencia muy destacada en las principales instituciones valencianas e incluso se considera que ha ido en detrimento de la confección de los mejores equipos posibles.

El objetivo es también que en esta ocasión el reglamento se decida con tiempo y no llegar casi sin aire a la cita electoral por las prisas de última hora. Una de las cuestiones que está en el debate es el tipo de primarias y también si se deja a la elección de cada municipio hacerlas o no. Los estatutos de Més, por ejemplo, obligan a realizar primarias pero no se dice si tienen que ser abiertas a la ciudadanía a los afiliados o a los simpatizantes, solo que tiene que hacerse un proceso. Pero, por ejemplo, para la candidatura de las últimas generales se dio el caso de que el entonces Bloc sí hizo primarias, pero Iniciativa, no, por lo que ya se han visto divergencias entre partidos en este asunto.

Las grandes ciudades estaban obligadas a realizar primarias pero ahora eso se está repensando. Con el reglamento del 2019 sobre la mesa, se está revisando qué cambios deberían introducirse y cómo la coalición se puede adaptar mejor a la situación actual. Se ha comenzado con el reglamento de las municipales porque hay una demanda por parte de los colectivos locales que quieren saber si las reglas de juego van a ser las mismas para tomar decisiones con tiempo y porque también pueden ser menos controvertidas que, por ejemplo, la confección de las listas a las Corts por las tres circunscripciones. Esta vez sí se tiene en cuenta, señalan, el factor tiempo y dejarlo para final de año como en otras ocasiones aseguran que no parece lo más adecuado.

Las fricciones han venido muchas veces por el sistema de cuotas, reservas de pluralidad se les llama. En un sistema equilibrado al peso de los partidos, Més debería tener mucha más presencia en las listas porque cuenta con el 70% de la militancia de Compromís. Pero se admite la importancia de ese sistema de corrección que lleva a todas las sensibilidades a estar representadas, aunque el equilibrio total es complicado porque Iniciativa y Verds suelen estar sobrerepresentados. Iniciativa siempre ha sido partidaria de mantener las cuotas. Por eso, el pulso interno siempre va a existir porque Compromís no ha sido capaz de constituirse como partido en los once años de vida.