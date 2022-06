Habrá coincidencia en el tiempo entre el arranque del proceso de escucha de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz para la puesta en marcha de una plataforma política que encare el nuevo ciclo electoral con la declaración de Mónica Oltra ante el TSJ. La vicepresidenta valenciana es una de las dirigentes de la izquierda territorial que participó en noviembre de 2021 en el acto del teatro Olympia de València considerado el germen del proyecto y su participación es sustancial.

La también lideresa de Compromís tendrá que declarar como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el 6 de julio mientras Díaz ya anunció que iniciará el 8 de julio en Madrid su gira para conformar la plataforma política.

La vicepresidenta del Gobierno tiene previsto recorrer todo el país durante seis meses para entablar encuentros con distintos colectivos para implicarlos en su nuevo proyecto político, que lleva por nombre Sumar. Una de las formaciones a las que la vicepresidenta del Gobierno aspira a implicar en su apuesta electoral para las generales de 2023 es Compromís.

La vicepresidenta valenciana siempre se ha mostrado dispuesta a sumar y en numerosas ocasiones se ha visto una cercanía entre ambas, especialmente el día del acto denominado ‘Otras políticas’ en el Olympia.

Los gestos se han repetido después, el último en un reciente acto en València con motivo de la apuesta del Consell por la semana de cuatro días laborables. En Més, el partido mayoritario en Compromís, siempre se ha visto con recelo esa plataforma porque la relación que tuvieron en su día con Podemos no dejó buen sabor de boca y no se quiere repetir una experiencia similar. Pero la desaparición de la escena de Pablo Iglesias, las formas más digeribles de Díaz, el hecho de que la marca Podemos ya no vaya a ser relevante y el acercamiento de Íñigo Errejón, con quien Més tiene una magnífica relación, están rebajando esas reticencias.

Incógnitas que se despejan

Así, las incógnitas en torno al futuro de la plataforma empiezan a despejarse con ese anuncio de Díaz de iniciar la gira. Pero el proyecto no debuta en el mejor momento la vicepresidenta Oltra, que esa misma semana delcara como imputada. La idea de Díaz es que València vaya a ser también una de las paradas en ese proceso de escucha que llegará con Oltra imputada.