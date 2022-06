Carolina García, estudiante del Bachillerato Científico del IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura es la mejor alumna de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunitat Valenciana. Su 9,975 sobre 10 y 13,99 sobre 14 la han hecho destacar de entre los más de 22.400 estudiantes que se han presentado en esta convocatoria.

A Carolina, que se examinó con la Universidad Miguel Hernández en Orihuela, la noticia le ha pillado por sorpresa, pues la publicación de las notas le ha ‘pillado fuera de casa’ y aún no las había consultado cuando una llamada de la Conselleria de Innovación le ha dado la enhorabuena.

“Me ha pillado por sorpresa, no me lo esperaba. Estoy muy contenta”, afirma a Levante-EMV. “Había salido del examen no con muy buenas sensaciones. No sabía si lo había puesto todo, cómo iban a corregir… no es un ambiente de confianza, como el de clase, que ya estás acostumbrada, así que no me esperaba tanto”, reconoce la joven de 17 años.

Aunque explica que tenía dudas, tras ver la nota ya tiene su futuro claro: Medicina, aunque ahora debe decidir la universidad. “Me ha gustado desde pequeña, supongo que es lo que llaman ‘vocación’, querer contribuir y ayudar a los demás”, apunta Carolina, que toca el piano y no duda en presumir de la amistad que la une a sus amigas.

Entre las opciones descartadas por la joven están Física -que descubrió en 1º de Bachillerato pero no ha podido estudiar en 2º- y Matemáticas, pero asegura que aunque los estudios le hubieran gustado, no veía un futuro en esas áreas. “No me veía en una profesión trabajando en algo así”, asegura.

Amor por las humanidades

Por otro lado, en la provincia de València destacan los resultados de Cristiàn Pitarch, estudiante de Humanidades del IES Albal de este municipio de l’Horta Sur, que no duda en la carrera que ha elegido: Filología Clásica en la Universitat de València. Ya sabe que la podrá acceder, gracias a su 9,904 en la Fase Obligatoria, que llega al 13,904 gracias a las optativas de las que se examinó voluntariamente.

“Desde que empecé a estudiar Latín en 4º de ESO me gustó, igual que Griego en 1º de Bachillerato y sé que me irá bien porque me gusta y le pondré ganas”, asegura. “La rama de humanidades suele ser la que menos se valora, pero quiero estudiar lo que me gusta. “No hay que hacer caso de comentarios, porque el futuro lo elige uno, no los demás”, defiende.

Amante de la lectura y la escritura -lo que también ha influido en su decisión-, al finalizar la carrera se ve como docente, aunque aún no sabe si de Secundaria o en la universidad. Lo que sí que tiene claro Cristiàn, que recientemente protagonizó una noticia en el suplemento Aula de este periódico, es que “la sociedad no puede buscar siempre la productividad, lo que nos hace humanos son las humanidades”.