Yolanda Díaz esquiva dar un apoyo público explícito a Oltra

Las casualidades de los plazos han hecho que la declaración de Mónica Oltra ante el juez sea dos días antes de que Yolanda Díaz presente su plataforma Sumar. Oltra ha sido una de las principales aliadas de la vicepresidenta del Gobierno en su paso adelante, pero de momento, la ministra de Trabajo aguarda para posicionarse públicamente.

Díaz no se ha unido a la lista de representantes políticos que han exhibido su apoyo a la vicepresidenta del Consell vía Twitter. Tampoco lo ha hecho en declaraciones. Lo más parecido es lo señalado por la Cadena SER. En este sentido, el entorno de Díaz traslada a la emisora su confianza en que Oltra aclare «lo que sea necesario» en su declaración ante el juez el 6 de julio, muestran cautela ante la situación y no cuestionan su decisión de no dimitir, aunque de momento, evitan dar un apoyo público explícito.

Quienes sí que se expresaron de manera mucho más clara, aunque no en un sentido favorable a Oltra fueron los partidos de la oposición que sitúan la responsabilidad en estos momentos en Ximo Puig.

Así, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, pidió tanto a Puig como a Oltra que «dejen de dañar a la Generalitat y a su imagen institucional, y asuman su responsabilidad» y criticó que se hayan visto en el pleno del Consell y no hayan hablado del asunto.

Por su parte, la coordinadora autonómica de Ciudadanos, María Muñoz, pidió a Puig que ponga fin «al pacto de la indecencia con Compromís» porque, en su opinión, «ya no solo basta con que Oltra se vaya» sino que ha de expulsar a toda la coalición.