"No pienses que no queremos atenderte". Las matronas piden comprensión a las mujeres

Conscientes de que la situación de exceso de trabajo y falta de profesionales se va a dejar notar en el día a día, la Associació de Comares de la C. Valenciana junto al Consejo de Enfermería y la Unidad Docente de Matronas han lanzado un comunicado de aviso "para las mujeres" de la C. Valenciana en el explican la situación en la que se encuentran las plantillas de matronas y piden comprensión.

"Queremos que seas conocedora de la situación y no pienses que no queremos atenderte, o que no queremos hacer las cosas que nos pides y necesitas", aseguran en el comunicado en el que recuerdan que la media europea es de 69,8 matronas por 100.000 mujeres y en España solo hay 31,6.

"No hay suficientes matronas para cubrir todas las que son necesarias tanto en tu centro de salud como en los hospitales, no porque no contraten, sino porque no hay en las bolsas de trabajo ninguna disponible", explican de ahí que pidan comprensión para el esfuerzo que van a realizar "para que tú estés lo mejor atendida posible", asumiendo el trabajo de las que no están y doblando turnos de guardia.

De hecho, advierten de que, dada la situación puede haber pruebas o controles que se vayan a retrasar. "Atenderemos lo urgente pero habrá pruebas o controles que deberán posponerse a pesar de todos los esfuerzos que hagamos. La calidad de los cuidados que te prestamos no va a cambiar, pero es posible que no podamos dedicarte el tiempo que necesitamos para una correcta atención. No somos las responsables de lo que está ocurriendo", insisten.