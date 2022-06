El Partido Popular de la Comunitat Valenciana presentará sus candidatos a las alcaldías el 9 de octubre, coincidiendo con el día festivo y a siete meses de la celebración de los comicios. Así lo ha anunciado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, tras la junta directiva autonómica. "El PP se hace de abajo hacia arriba y seremos el primer partido que, en la fecha emblemática del 9 de octubre, podrá ofrecer la imagen de todos los candidatos. Estamos ultimando el proceso de renovación y queremos ser los primeros, trabajar con tiempo para que todo el mundo sepa quienes son nuestros candidatos y poder ofrecer nuestra alternativa y nuestro proyecto”.

Además, bajo el lema "Preparados para el cambio" iniciarán, a un año vista, su particular precampaña para tratar de mostrar lo que consideran "proyecto de cambio" para la C. Valenciana, tanto a nivel autonómico como municipal. "Queremos demostrar que somos una alternativa real al colapso sanitario y a la desastrosa gestión, al sectarismo, a los complejos, a la falta de capacidad de miras, a la catalanización en la educación, a la falta de libertad educativa, a la falta de refuerzo para nuestros profesores. Queremos demostrar que hay alternativa al infierno fiscal que sufre la Comunitat Valenciana, a la falta de financiación, de agua y la ausencia de modelo turístico, industrial y medioambiental”.

“Puig es quien tiene la responsabilidad”

Mazón también se ha referido a la situación institucional tras el anuncio de Mónica Oltra de permanecer en su cargo de vicepresidenta pese a su condición de investigada. Carga en ese sentido contra Ximo Puig. "Es descorazonador la actitud de la Generalitat Valenciana y de los tres partidos que conforman su gobierno. Sigue sin producirse ni una sola declaración ni de Oltra, ni de Puig ni de Podemos en favor de la menor que sufrió abusos. Nadie ha pedido disculpas ni perdón a Maite, la principal y única víctima de todo este proceso. Nadie ha lanzado un mensaje de cercanía y empatía a Maite. Y es lamentable escuchar a un presidente como Puig dedicarse a pedir a los demás reflexión y que tomen decisiones cuando es él el principal responsable, quien tiene que hacerlo. Cuando él no dice nada no tenemos más remedio que pensar que no tiene nada que decir, ni tiene criterio o que si lo tiene no se atreve a decirlo. Cualquiera de estas alternativas es descorazonadora”.

De la vicepresidneta ha asegurado que “es lamentable escuchar a Oltra decir que es una cacería o cambiar la versión permanentemente. En estos momentos no sabemos si está en vigor el código ético de Compromís o si hay alguna línea roja porque parece que todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Es Puig quien tiene la responsabilidad, las competencias y el criterio para abordar esta situación. Ayer fue un día triste y descorazonador"