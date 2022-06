El relato de Mónica Oltra que se asemeja al de Camps

Pese a la distancia ideológica y de recorrido judicial hay paralelismos en el cierre de filas de los partidos, la denuncia de cacerías o la discrepancia con los jueces. Oltra responde que ella jamás se ha escondido y siempre ha dado la cara El expresidente Francisco Camps ha celebrado en las últimas horas la investigación judicial abierta a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con una imagen suya enarbolando una bufanda mientras festeja un triunfo del Valencia CF. A su lado la fallecida Rita Barberá a quien parece dedicar la pieza conseguida: la imputación de la lideresa de Compromís. Desde la imputación de Francisco Camps, y posteriormente en el tiempo la de otro expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, no se había abierto una investigación judicial a un cargo de tan alto nivel en el gobierno valenciano como la que ahora afecta a la vicepresidenta. Camps y Oltra se convirtieron hace una década en enemigos muy íntimos. No se puede entender el ocaso político y la caída del primero sin el ascenso de su gran rival.

Fueron vasos comunicantes. Los innumerables casos de corrupción de la era Camps llevaron en volandas a la lideresa de Compromís a ser clave en la formación del gobierno de izquierdas donde alcanzó la vicepresidenta. Su discurso contra la corrupción y en favor de la regeneración, el altavoz en el que se convirtieron sus camisetas reivindicativas, que en los despachos del grupo parlamentario de Compromís se guardan casi como un trofeo, llevaron a miles de valencianos a simpatizar con una política a la que ahora la derecha le devuelve sus videos como un boomerang. Pero pese a estar en las antípodas ideológicas, que el caso de Oltra no sea corrupción como sí algunos de los que afectaban a Camps, la distancia sideral que hay entre los tres días que lleva Oltra imputada y los más de diez de calvario judicial que acumula Camps, sí empiezan a verse muchos paralelismos entre el recorrido judicial de ambos, el cierre de filas que en ambos casos decretaron sus partidos e incluso en muchos de los mensajes que se lanzan. También en la ausencia de la más mínima autocrítica, la discrepancia abierta contra los autos judiciales o la defensa a ultranza de una 'verdad' que es muy diferente a la que proyectan las instancias judiciales. La cacería de la extrema derecha que invoca Oltra fue cacería de la izquierda y del entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mientras el caso de los trajes y la trama Gürtel acechaban al expresidente.

La posibilidad de explicarse ante el juez que para Oltra supone la imputación retrotrae a las "ganas locas de explicar todo lo que hay, que es nada" que Camps dijo tener cuando le llegó la "falsa" imputación, a la que solía referirse. Camps adquirió la condición de imputado en mayo de 2009 y no dimitió hasta el mes de julio de 2011, más de dos años después. Está por ver el tiempo que aguanta Oltra. Pero mientras el PP cerró filas durante años con el expresidente, Compromís lo hace con su lideresa. O "Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa", ha dicho este viernes la vicepresidenta en la rueda de prensa preguntada precisamente por los videos en los que ella le pide a Camps que se vaya por moralidad. "Si alguna vez yo me viera vilipendiada dimitiría", decía la vicepresidenta hace diez años. "Tuve importantes debates dialecticos con él, yo siempre he desvinculado las imputaciones de las líneas éticas, he dado explicaciones y he respondido ante los medios y no me he escapado del control de las Corts y soy coherente porque es la defensa de una postura ética estética y política", ha dicho la vicepresidenta esta mañana Más paralelismos. Cuando Camps fue imputado, la reacción del partido fue cuestionar los autos judiciales,. "Está siendo objeto de gravísimos ataques para menoscabar su imagen pública», decía el PP en los albores de Gürtel. "Hay un clima político y mediático que ha podido condicionar a la Fiscalía", decía el sábado la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, que habló de persecución. "Son insidias injustificadas", señalaban en el PP ante los autos judiciales. "Son elucubraciones y conjeturas", decía Oltra la semana pasada del informe de la Fiscalía.

También se ha recurrido en ambos casos al relato de que lo que el rival no ha podido conseguir en las urnas lo intenta hacer recurriendo a los tribunales y las cloacas. Camps siempre se ha jactado de que jamás pudieron ganarle en las urnas (arrasó en 2011 con el mejor resultado de la historia mientras estaba imputado). Oltra ha recurrido varias veces al lawfare, concepto que supone el recurso a la justicia para inhabilitar al oponente con una apariencia de legalidad pero que en el fondo se convierte en una especie de acoso judicial. Otras más. La respuesta del PP a los primeros momentos de la imputación de Francisco Camps fue la convocatoria de actos multitudinarios con las bases para que los simpatizantes y afiliados dieran cariño. Numerosos ayuntamientos gobernados por el PP montaron actos de inauguraciones y primeras piedras para que la imagen de baño de masas hiciera más llevadero el calvario judicial. Este mismo sábado, Compromís ha convocado en el jardín del Turia y ha llamado a su militancia a propiciar un lleno en un acto preparado para abrir la precampaña electoral pero con el que se busca también un baño de masas para la vicepresidenta.

Oltra dice que irse sería darle la razón a la extrema derecha y que es una obligación política dar la batalla para que los radicales no ganen. "Irse sería rendirse", decía Camps hace una década. Al expresidente popular le forzó a dimitir en julio de 2011 el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, líder del partido a los pocos días que se abriera juicio contra el exjefe del Consell. Camps siempre defendió que lo hacía por un bien superior, que el PP llegara a la presidencia del Gobierno de España, algo que Rajoy logró en noviembre de ese año. Oltra no tiene un Rajoy que fuerce su salida, pero empiezan a evidenciarse las primeras grietas en el cierre de filas de Compromís. Públicamente ya lo ha hecho el alcalde de València, Joan Ribó,