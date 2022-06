Andalucía y el momento valenciano

La jornada electoral en Andalucía no cambiará nada políticamente en la Comunitat Valenciana. Pase lo que pase aún quedará un año para las elecciones autonómicas y luego seis meses más para las generales, salvo improbables adelantos, y eso en los tiempos que corren es una eternidad.

El resultado valdrá para animar el relato de los partidos que salgan bien parados, pero cuando en mayo de 2023 se abran las urnas valencianas nadie se acordará de Andalucía y los factores relevantes en ese momento serán otros totalmente distintos.

Pero sí hay termómetros a los que prestar mucha atención. Es interesante pulsar si el triunfo del PP que vaticinan las encuestas es tan potente como el de Díaz Ayuso en Madrid hace un año o más agridulce, como el de Castilla y León en febrero; si la ultraderecha entra en otro gobierno autonómico y debilita el discurso moderado de Núñez Feijóo o el grado de debilidad que muestre el socialismo en su antiguo granero de votos.

También el porcentaje de apoyos que aún conserve Ciudadanos porque si este partido presenta listas en la Comunitat Valenciana y no alcanzara el 5 %, esos sufragios se perderían con el consiguiente problema para el PPCV. Será necesario medir también el impacto de lo que parece la primera puesta en escena de la plataforma de izquierdas que proyecta Yolanda Díaz . Todo eso tiene una mirada valenciana.

Pero el momento político andaluz es muy distinto del valenciano. El PP gobierna en aquella autonomía desde hace cuatro años tras décadas de poder absoluto de los socialistas, que acabaron pagando en las urnas los casos corrupción, algo que en la Comunitat Valenciana es justo a la inversa. La izquierda valenciana gobierna desde 2015 cuando las urnas mandaron a la oposición al PP, que había protagonizado múltiples casos de corrupción tras 20 años de poder absoluto.

En Andalucía la izquierda aún no se ha recuperado de ese lastre. En la Comunitat Valenciana la izquierda gobierna y aunque los socios del Botànic suelen mostrar discrepancias con bastante asiduidad, el tripartito saca pecho de estabilidad y lo cierto es que siempre pactan en lo fundamental.

La síndica popular, María José Catalá, lo ve distinto: «Andalucía cuenta con un gobierno sólido y estable que tiene un proyecto de futuro, mientras aquí el fin de ciclo es evidente, con un Consell roto, hundido y desprestigiado con casos graves que afectan a Puig y a Oltra y con un proyecto agotado cuyo único objetivo es perpetuarse. No gobiernan, resisten y eso es lo más perjudicial para los ciudadanos», sostiene.

Enemigo, el derrotismo

Mientras, el Botànic intenta espantar el pesimismo ante las buenas expectativas de la derecha en Andalucía y no ve extrapolable nada de lo que ocurra en las elecciones de hoy. Cierto derrotismo suele instalarse en la izquierda cuando cree que las circunstancias vienen mal dadas y ese parece ser uno de los peligros que puede dejar para el Botànic la jornada electoral andaluza de hoy.

«Creo que no hay elementos extrapolables porque en Andalucía ha gobernado cuatro décadas el PSOE y lo que veamos este domingo es una foto fija de Andalucía, nada más», señala la síndica del PSPV, Ana Barceló.

En cambio -añade- la foto de la Comunitat Valenciana es que «estamos consiguiendo atraer inversiones, como la gigafactoría de Sagunt, que a su vez atrae a otras empresas, porque somos una tierra de oportunidades y de estabilidad y el presidente ha sido capaz de alcanzar consensos», dice Barceló.

Además, el papel de centralidad y moderación y de gobierno sin estridencias que en Andalucía se atribuye a su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, y que es clave para que su partido se haya convertido no solo en la fuerza mayoritaria sino que ha aumentado sus opciones de mejorar los apoyos ya recibidos en las urnas, es la posición en el tablero que muchos analistas, salvando las distancias ideológicas, otorgan en el caso valenciano al jefe del Consell, Ximo Puig, y es un punto sobre el que se indice en el Botànic.

El propio Puig hizo en la última sesión de control su primer vaticinio sobre lo que puede pasar en las elecciones de 2023 cuando aseguró que el PP de la Comunitat Valenciana no tiene más proyecto que no sea el de esperar a que «le toque la lotería con Vox».

En cambio, Catalá señala que Andalucía confirmará que las políticas populares son las que eligen los ciudadanos para los tiempos complicados y pondrá en evidencia la desconfianza que generan las políticas socialistas.

En cambio, no ve nada extrapolable la síndica de Compromís, Papi Robles. «Somos una fuerza netamente valenciana que responde a las necesidades y los problemas de los valencianos y mientras el Botànic es sinónimo de estabilidad y de mejora de la vida de las personas, la derecha andaluza ha tenido que adelantar las elecciones al no poder aprobar un presupuesto», señala Robles. Tampoco la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ve elementos similares y asegura que no hay comparaciones posibles.

Para la síndica de Cs, Ruth Merino, las encuestas no siempre se cumplen y sitúa la clave andaluza en la utilidad del partido liberal. «Ha habido estabilidad por la lealtad de Cs mientras en la Comunitat Valenciana existe ingobernabilidad que se verá agravada con la imputación de Oltra», señala. Miradas distintas a 500 kilómetros.